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Домклик расширил возможности бесплатного размещения объявлений

Дата публикации: 28 мар 2024
Домклик расширил возможности бесплатного размещения объявлений

На Домклик теперь можно бесплатно публиковать по одному объявлению о продаже недвижимости в каждой категории без идентификации через Сбер ID или «Госуслуги». Так продавцам-физлицам будет проще и быстрее создать карточку объекта.

Размещение объявлений на Домклик в некоторых городах, регионах России и рубриках платное. Бесплатно продавец может опубликовать до 50 объявлений, если авторизуется через Сбер ID или «Госуслуги».

При этом без идентификации и без оплаты раньше можно было разместить всего одно объявление, а теперь — столько же, сколько категорий недвижимости.

Как это сделать:

  • войдите в личный кабинет Домклик;
  • зайдите в раздел «Разместить объявление»;
  • добавьте фото и текстовое описание недвижимости;
  • нажмите на кнопку «Разместить бесплатно».

Разместить объявление на Домклик

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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