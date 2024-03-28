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Домклик расширил возможности бесплатного размещения объявлений
Дата публикации: 28 мар 2024
На Домклик теперь можно бесплатно публиковать по одному объявлению о продаже недвижимости в каждой категории без идентификации через Сбер ID или «Госуслуги». Так продавцам-физлицам будет проще и быстрее создать карточку объекта.
Размещение объявлений на Домклик в некоторых городах, регионах России и рубриках платное. Бесплатно продавец может опубликовать до 50 объявлений, если авторизуется через Сбер ID или «Госуслуги».
При этом без идентификации и без оплаты раньше можно было разместить всего одно объявление, а теперь — столько же, сколько категорий недвижимости.
Как это сделать:
- войдите в личный кабинет Домклик;
- зайдите в раздел «Разместить объявление»;
- добавьте фото и текстовое описание недвижимости;
- нажмите на кнопку «Разместить бесплатно».
Разместить объявление на Домклик
Анна Кузнецова
Автор статьи
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