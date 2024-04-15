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Домклик признан современным легендарным брендом по версии «Комсомольской правды»

Дата публикации: 15 апр 2024
Домклик признан современным легендарным брендом по версии «Комсомольской правды»

Сервис недвижимости Домклик Сбербанка победил в номинации «Современный легендарный бренд» премии медиагруппы «Комсомольская правда» «50 легендарных брендов».

В этой номинации участвовали бренды, которые появились после 1991 года, но уже завоевали популярность и играют заметную роль в отечественной экономике. Победителя определило народное голосование. Церемония награждения состоялась 11 апреля в Москве.

Бренд Домклик появился в 2016 году. Ежемесячно сервис посещает более 13 млн пользователей, он входит в топ самых посещаемых ресурсов по недвижимости в России и содержит более 2 млн объявлений. На Домклик можно купить, продать или сдать в аренду жилье, оформить ипотеку и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом.

Премия «50 легендарных брендов» проводится с 2019 года. Конкурс призван выделить и поощрить любимые россиянами марки и компании, от деятельности которых во многом зависит качество их жизни. Определить самые популярные отечественные бренды помогает народное голосование. В жюри — более 5 млн читателей «Комсомольской правды».

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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