Онлайн-сделки с Домклик: что доступно сейчас и какие будут обновления
В рамках онлайн-стрима «Цифровая сделка с Домклик: как продать объект за 1 день» вместе с экспертами обсудили полезные инструменты, которые помогут провести онлайн-сделку быстро и эффективно.
Делимся ключевыми тезисами и рекомендуем посмотреть эфир – вышло информативно.
Спикерами выступили:
- Михаил Артамошин, директор по развитию небанковских продуктов, Домклик
- Рустам Хамдамов, руководитель управления ипотечных продуктов и корпоративного сотрудничества, Инград
- Евгений Романенко, руководитель направления «Партнёрская сеть продаж», Домклик
Что нового было за последний год
Одно из главных достижений — внедрили возможность оформления регистрации прав собственности после сдачи дома всего за один день онлайн.
Кроме того, подключили «Госключ» в сделках, что позволяет выпустить УКЭП полностью онлайн при наличии биометрии или загранпаспорта нового образца.
Ещё одно важное нововведение — запуск онлайн-ипотеки для первичного рынка, благодаря чему теперь можно приобрести новостройку и получить ипотеку от Сбербанка из любой точки мира.
Рустам Хамдамов, руководитель управления ипотечных продуктов и корпоративного сотрудничества, Инград:
На текущий момент мы активно используем сделки в электронном формате, а до конца 2024 года планируем провести на Домклик онлайн-сделку всего за 15 минут. Онлайн-сервисы пользуются активным спросом, ведь это удобно — клиенту не требуется посещать офис банка или застройщика, а совершить онлайн-сделку можно из любой точки страны или даже за границей.
Для этого понадобится подтверждённая учётная запись на сайте «Госуслуги», загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем или сданная в офисе банка биометрия. Провести сделку онлайн без использования «Госключа» тоже возможно — в этом случае необходимо посетить офис банка, чтобы выпустить УКЭП.
На сегодняшний день в общем объёме продаж доля сделок в электронном формате превышает 90%.
Планы на 2024
В текущем году поставили перед собой ряд амбициозных планов, часть из которых уже реализована.
С 1 января снизили тарифы по электронной регистрации до 2 300 рублей на неипотечные сделки при оплате от партнёра.
Затем представим обновленный интерфейс сервиса электронной регистрации, который позволит автоматизировать процесс заполнения данных по заявкам.
Кроме того, по аналогии с ипотечными сделками добавим выпуск УКЭП в офисах Сбера для сделок за наличные.
Ещё одна задача на этот год — интеграция с CRM партнёра, что упростит процесс заведения заявок из собственной CRM-системы партнёров.
Также планируем включить ипотеку по вторичному рынку в онлайн-сделку уже в 2024 году.
Кроме того, предоставим возможность выпуска УКЭП через курьера, что сделает процесс ещё более удобным и доступным.
Всё это делается для того, чтобы сократить время проведения всей сделки от витрины до последних этапов. На данный момент этот процесс занимает один день.
Основная цель — увеличить долю онлайн-сделок на первичном рынке. В этой связи есть определённые договоренности с партнёрами, в частности, застройщик Инград планирует к лету перевести 20–30% сделок полностью в режим онлайн.
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Напоминаем, что партнёрам Домклик доступен сервис онлайн-поддержки, с помощью которой можно получить консультацию на всех этапах сделки, задать вопрос по работе личного кабинета, а также узнать о продуктах и услугах банка. Консультации предоставляются посредством чата или звонка.