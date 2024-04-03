Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
4 мин
8K

Онлайн-сделки с Домклик: что доступно сейчас и какие будут обновления

Дата публикации: 03 апр 2024
Онлайн-сделки с Домклик: что доступно сейчас и какие будут обновления
Содержание

В рамках онлайн-стрима «Цифровая сделка с Домклик: как продать объект за 1 день» вместе с экспертами обсудили полезные инструменты, которые помогут провести онлайн-сделку быстро и эффективно.

Делимся ключевыми тезисами и рекомендуем посмотреть эфир – вышло информативно.

Спикерами выступили: 

  • Михаил Артамошин, директор по развитию небанковских продуктов, Домклик
  • Рустам Хамдамов, руководитель управления ипотечных продуктов и корпоративного сотрудничества, Инград
  • Евгений Романенко, руководитель направления «Партнёрская сеть продаж», Домклик

Что нового было за последний год

Одно из главных достижений — внедрили возможность оформления регистрации прав собственности после сдачи дома всего за один день онлайн. 

Кроме того, подключили «Госключ» в сделках, что позволяет выпустить УКЭП полностью онлайн при наличии биометрии или загранпаспорта нового образца. 

Ещё одно важное нововведение — запуск онлайн-ипотеки для первичного рынка, благодаря чему теперь можно приобрести новостройку и получить ипотеку от Сбербанка из любой точки мира.

Рустам Хамдамов, руководитель управления ипотечных продуктов и корпоративного сотрудничества, Инград:

На текущий момент мы активно используем сделки в электронном формате, а до конца 2024 года планируем провести на Домклик онлайн-сделку всего за 15 минут. Онлайн-сервисы пользуются активным спросом, ведь это удобно — клиенту не требуется посещать офис банка или застройщика, а совершить онлайн-сделку можно из любой точки страны или даже за границей.

Для этого понадобится подтверждённая учётная запись на сайте «Госуслуги», загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем или сданная в офисе банка биометрия. Провести сделку онлайн без использования «Госключа» тоже возможно — в этом случае необходимо посетить офис банка, чтобы выпустить УКЭП.

На сегодняшний день в общем объёме продаж доля сделок в электронном формате превышает 90%.

Планы на 2024

В текущем году поставили перед собой ряд амбициозных планов, часть из которых уже реализована.

С 1 января снизили тарифы по электронной регистрации до 2 300 рублей на неипотечные сделки при оплате от партнёра. 

Затем представим обновленный интерфейс сервиса электронной регистрации, который позволит автоматизировать процесс заполнения данных по заявкам.

Кроме того, по аналогии с ипотечными сделками добавим выпуск УКЭП в офисах Сбера для сделок за наличные.

Ещё одна задача на этот год — интеграция с CRM партнёра, что упростит процесс заведения заявок из собственной CRM-системы партнёров.

Также планируем включить ипотеку по вторичному рынку в онлайн-сделку уже в 2024 году.

Кроме того, предоставим возможность выпуска УКЭП через курьера, что сделает процесс ещё более удобным и доступным.

Всё это делается для того, чтобы сократить время проведения всей сделки от витрины до последних этапов. На данный момент этот процесс занимает один день.

Основная цель — увеличить долю онлайн-сделок на первичном рынке. В этой связи есть определённые договоренности с партнёрами, в частности, застройщик Инград планирует к лету перевести 20–30% сделок полностью в режим онлайн.

Чтобы ничего не пропустить, следите за новостями в телеграм-канале Домклик PRO, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Напоминаем, что партнёрам Домклик доступен сервис онлайн-поддержки, с помощью которой можно получить консультацию на всех этапах сделки, задать вопрос по работе личного кабинета, а также узнать о продуктах и услугах банка. Консультации предоставляются посредством чата или звонка.

Читайте также: Онлайн поддержка партнёров: что за сервис и как пользоваться

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
462
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
671
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал