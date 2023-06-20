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Домклик подтвердил статус сервиса недвижимости №1 в России
Дата публикации: 20 июн 2023
Домклик второй год подряд возглавил рейтинг электронных сервисов недвижимости по количеству объявлений о продаже жилья.
Исследование проводилось рейтинговым агентством «Эксперт РА».
За период с 10 апреля по 10 мая 2023 года на Домклик было опубликовано почти 1,258 млн объявлений о продаже жилой недвижимости. Из них 497,5 тыс. — продажа квартир на первичном рынке, 760,3 тыс. — на вторичном.
Помимо совокупного объёма предложений, Домклик также стал лидером по ряду критериев:
- число зарегистрированных риелторов
- количество коттеджных поселков в каталоге
- количество и разнообразие инструментов для упрощения и ускорения сделки
Приложение Домклик позволяет решить любой вопрос с недвижимостью онлайн: купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом.
Юля Тихонова
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