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Домклик подтвердил статус сервиса недвижимости №1 в России

Дата публикации: 20 июн 2023
Домклик подтвердил статус сервиса недвижимости №1 в России

Домклик второй год подряд возглавил рейтинг электронных сервисов недвижимости по количеству объявлений о продаже жилья.

Исследование проводилось рейтинговым агентством «Эксперт РА».

За период с 10 апреля по 10 мая 2023 года на Домклик было опубликовано почти 1,258 млн объявлений о продаже жилой недвижимости. Из них 497,5 тыс. — продажа квартир на первичном рынке, 760,3 тыс. — на вторичном.

Помимо совокупного объёма предложений, Домклик также стал лидером по ряду критериев:

  • число зарегистрированных риелторов
  • количество коттеджных поселков в каталоге
  • количество и разнообразие инструментов для упрощения и ускорения сделки

Приложение Домклик позволяет решить любой вопрос с недвижимостью онлайн: купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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