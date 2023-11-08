Домклик ожидает выдачу ипотек в 2024 году на уровне 2021 года
Объемы выдачи ипотечных кредитов в следующем году будут не ниже результатов 2021 года. Об этом сообщил управляющий директор дивизиона Домклик Сбербанка Александр Лобов.
«Если говорить про то, что сейчас происходит, мы точно не пессимистичны. По нашим прогнозам, следующий, 2024 год будет по объемам [выдачи ипотеки] похож на 2021 год», — отметил он во время Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.
Согласно его словам, 2024 год по объемам выдачи ипотечных кредитов не побьет рекорды этого года, но и не покажет явного снижения. «Будет вполне рабочая ситуация, в которой можно будет продолжать выдавать ипотеку», — полагает он.
Отчасти, как указал топ-менеджер, стабильность на ипотечном рынке будет достигаться за счет возможности оформлять жилищный кредит онлайн из любой точки мира.
«Мы в принципе хотим максимально, насколько это возможно, перейти в онлайн-формат. Чтобы можно было купить откуда угодно, а не только из офиса банка или застройщика», — подытожил Лобов.