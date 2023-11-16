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Домклик ожидает «обеление» рынка аренды жилья на 90% в течение 3-5 лет

Дата публикации: 16 нояб 2023
Домклик ожидает «обеление» рынка аренды жилья на 90% в течение 3-5 лет

Рынок краткосрочной аренды жилья может выйти из «серой» зоны в течение 3-5 лет. Об этом сообщил директор продукта краткосрочной аренды Домклик Дмитрий Яковлев во время круглого стола на тему «Как защитят интересы нанимателей, собственников и соседей при посуточной аренде жилья».

«Мы надеемся, что в течение 3-5 лет 90% этого рынка станут "белыми". Потому что способ аренды с точки зрения и найма, и сдачи [жилья] через площадки, он просто крайне удобен».

Фото эксперта
Дмитрий Яковлев
Директор продукта краткосрочной аренды Домклик

Снять квартиру посуточно можно на Домклик. Для этого есть специальный сервис аренды жилья, на котором можно забронировать квартиру, дом или гостиницу по фиксированной цене на нужный срок — без дополнительных звонков и общения с арендодателями.

Депутаты обратили внимание на вопрос безопасности при посуточной сдаче жилья. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская указала, что регистрация в таком случае законом не предусмотрена и это нужно исправить. Угрозу безопасности законодатели видят в том, что человек приезжает неизвестно откуда и в багаже у него может быть что угодно.

Кликабельное изображение

В то же время член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский высказался о проблеме незаконных хостелов. По его мнению, подобную задачу может решить легализация арендного бизнеса. Парламентарий уточнил, что это коммерческая деятельность, приносящая доход, с которого необходимо платить налоги. При «обелении» всей сферы вопрос контроля уже будет стоять по-другому, подытожил он.

Читайте также: Посуточная аренда: как правильно сдавать недвижимость на короткий период

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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