Домклик опубликовал рейтинг «Топ-20 агентств недвижимости России» за 2022 год
Домклик составил рейтинг «Топ-20 агентств недвижимости России» за 2022 год. В список вошли лидеры рынка, которые показывали высокие результаты по сделкам на протяжении последних 12 месяцев.
На чем основан рейтинг
Каждый месяц Домклик обновляет рейтинг «Топ-20 агентств недвижимости России», в котором учитывается активность компаний в проведении ипотечных сделок и сделок без ипотеки с использованием онлайн-сервисов Домклик.
Позиция компании в годовом рейтинге определялась путем суммирования результатов всех месяцев.
Топ-20 агентств недвижимости России 2022
По итогам года в рейтинг вошли следующие компании:
Место
Компания
1
Этажи
2
Самолет Плюс
3
Zoltor
4
Владис
5
Полезные люди
6
Жилфонд
7
Макромир
8
Century21
9
Мегаполис Сервис
10
МИЭЛЬ
11
СмениКварти.ру
12
Сова
13
ГК Новосёл
14
ИНКОМ Недвижимость
15
Монолит Истейт
16
Адвекс Недвижимость
17
Союз Застройщиков
18
Сеть АН ЭКСПЕРТ
19
ЦН Альфа
20
Александр Недвижимость
Как изменился список лидеров в 2022 году
В сравнении с итогами 2021 года несколько партнеров успешно улучшили свои позиции.
Самым быстрорастущим партнером в рейтинге стала компания Владис, поднявшаяся на 5 позиций. АН «СОВА» поднялась на 4 позиции, заняв 12 место.
Также хотим отметить союз риелторов «Полезные люди», который в 2022 году вошел в топ-5, поднявшись на 2 позиции.
Макромир и Союз Застройщиков прибавили +1 и +2 позиции соответственно.
Сеть агентств недвижимости ЭКСПЕРТ стала в 2022 году новичком рейтинга и закрепилась во второй десятке.
Рейтинг Домклик — это дополнительная поддержка наших клиентов в выборе профессионалов по сделкам с недвижимостью, где важен опыт и эффективность работы агентства. Кроме того, партнеры Домклик стремятся занять лучшее место в рейтинге каждый месяц, чтобы повысить лояльность клиентов.
Посмотреть количество сделок по каждой компании и узнать, как изменились позиции участников по сравнению с предыдущим месяцем, можно здесь.