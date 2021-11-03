Что нужно знать, нанимая риелтора или агентство для покупки квартиры
По итогам девяти месяцев 2021 года — с января по сентябрь — спрос на услуги риелторов в Москве и Санкт-Петербурге вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сооснователь компании «Макромир» и эксперт рынка недвижимости Сергей Шулик рассказал о том, как оптимально и безопасно выстроить сотрудничество покупателя с риелтором.
Сергей ШуликСооснователь компании «Макромир» и эксперт рынка недвижимостиСейчас в России работает множество агентств недвижимости и каждое из них работает по своим правилам. Единого сценария того, как компаниям стоит работать с покупателями жилья нет. Организации можно разделить на три основных типа. К первому типу стоит отнести агентства, которые в начале сотрудничества с клиентом подписывают эксклюзивный договор на поиск объекта и только потом начинают работать. Ко второму типу можно отнести компании, которые осуществляют первичный подбор объектов для клиента по его параметрам до подписания договора, а на самые интересные объекты организуются просмотры уже после документального оформления сотрудничества. Кроме того, есть компании, которые высылают клиентам список объектов по определённым параметрам, при этом покупатель самостоятельно выезжает на просмотры и риелтор подключается лишь на этапе, когда есть, выбранная квартира, на которую происходит сбор и проверка документов. Выбирая агентство недвижимости, важно понять систему работы этой компании и то, что оно будет делать в том или ином случае. То есть если это межрегиональная сделка, то будут организованы удаленные показы. Если покупатель в регионе, но хочет сэкономить время, то будет ли риелтор провдить предварительные первичные осмотры самостоятельно и только потом приводить клиента на проверенные варианты. Как формируется стоимость услуг риелтораСтоимость услуг риелтора формируется из объема поставленных задач. Я рекомендую, выбирая агентство недвижимости или частного риелтора, обращаться к нескольким специалистам для сравнения стоимости работ за схожий объем услуг. Только после этого стоит делать выбор в пользу одного или другого агентства недвижимости или риелтора. Если говорить о том, стоит ли выбирать несколько риелторов или агентств недвижимости для покупки объекта. На мой взгляд, это не имеет большого смысла. Основная причина — эксперты, скорее всего, будут предлагать одни и те же объекты. Во-вторых, мотивация у риелторов, выполняющих работу будет ниже, чем у специалиста, который будет эксклюзивно делать тоже самое для клиента. Это связано с тем, что профессионал, работающий эксклюзивно, точно знает, что получит комиссию за свою работу. В случае, когда над одной и той же задачей работает несколько человек, то у них не будет такой уверенности, а значит и мотивация будет ниже.Оптимальным вариантом работы клиента с риелтором является ситуация, когда между сторонами подписывается договор с несколькими этапами работы. При этом каждый этап работы оплачивался отдельно. Такой сценарий позволяет клиенту в любой момент выйти из отношений с риелтором, если качество услуг его не устраивает. Как строится работа риелтораГоворя про этапы, то первый это, безусловно, поиск и подбор объектов. Результатом работы для клиента должен быть листинг с выбранными 20-40 объектами недвижимости по определённым параметрам, которые указал покупатель. После выполнения этого этапа работы вносится часть оплаты. Второй этап — личный просмотр риелтором 10 наиболее подходящих объектов. Таким образом, здесь профессионал сможет составить и представить своему клиенту максимально точную картину этих лотов: от вида из окон до состояния подъезда. Третий этап работы — это уже совместные просмотры квартир. В рамках этого этапа риелтор обращает внимание клиента на те или иные моменты объектов, которые люди обычно не видят. Финальным этапом работы является подготовка и сопровождение сделки. Эта часть работы включает в себя взаимодействие с контрагентом, сбор документов, проверка объекта недвижимости на все возможные риски, помощь в проведении сделки. Таким образом, скажу, что большая часть работы риелтора — это не проведение самой сделки, а подготовка к ней. Помимо самого поиска, это проверка объекта, согласование всех условий, торг по цене на стороне клиента.Подводя итоги, отмечу, что, выбирая специалиста или агентство, необходимо встречаться предварительно с несколькими экспертами. Это позволит сравнить качество, стоимость и объем предоставляемых услуг. Кроме того, оговаривайте и прописывайте в договоре этапность работ, которые позволят вам контролировать ход работ.