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133K

Услуга риелтора: кто ее оплачивает и от чего зависит цена

Дата публикации: 18 мая 2022
Услуга риелтора: кто ее оплачивает и от чего зависит цена
Содержание

Кто должен платить за услугу риелтора, что входит в его обязанности, и от чего зависит стоимость услуг?

Разъясняет генеральный директор федерального оператора недвижимости «Перспектива 24» в Благовещенске, платинового партнера СберБанка, Андрей Луговой.

Партнерский материал

Кто платит за услуги риелтора

Правильный ответ: тот, кто эту услугу заказал и получил. Если покупатель нанял агента для решения своего квартирного вопроса, то именно его интересы представляет специалист по недвижимости: подбирает подходящие варианты, ведет переговоры, торгуется в его пользу и т.д.

Менеджеры компании помогают оформить выгодную ипотеку, юристы сопровождают сделку в рамках своей зоны ответственности. Покупатель получает в результате решение своей задачи.

Если собственник обратился в агентство, чтобы продать свою недвижимость, значит, риелтор работает в интересах продавца. Определяет оптимальную стоимость жилья, создает спрос на него, работает с возражениями и торгуется, компания проводит юридическое сопровождение сделки и т.д. Полный перечень услуг компании прописан в договоре, который заключается с каждым клиентом.

Андрей Луговой — Генеральный Директор федерального оператора недвижимости «Перспектива 24» в Благовещенске 

Что входит в обязанности риелтора

Работа специалиста по недвижимости с клиентом начинается с консультации. И первое, что должен сделать риелтор — собрать информацию по задаче клиента, выявить потребности. Только после этого агент по недвижимости будет выбирать стратегию своей работы.Дальше специалист действует исходя из конкретной задачи — в зависимости от того, покупка или продажа квартиры предстоит.

Профессиональный специалист по недвижимости на всех этапах работы предоставляет отчетность клиенту, держит в курсе всех этапов сделки.

От чего зависит цена на услуги риелтора

Самый популярный вопрос при обращении в агентство недвижимости: «Сколько стоят ваши услуги?». Но однозначного ответа нет и быть не может, ведь у каждого крупного агентства не одна услуга.Все знают о двух основных — помощь в покупке и продаже недвижимости. Оплачиваются они в каждом агентстве по-разному, но обычно комиссия составляет процент от суммы сделки (1-5%, в зависимости от региона, конкретного объекта и конкретного агентства).Расходы на услуги агентства могут вырасти, если в ходе сделки придется решать сложные юридические вопросы (судебные тяжбы, работа с госорганами и т.д.).Если продавец сам нашел покупателя, или покупатель нашел интересующий его объект, клиент может заказать отдельно оформление ипотеки и юридическое сопровождение сделки.Каждая компания устанавливает свой прайс и свой перечень услуг.

Сколько стоят услуги риелтора в разных регионах страны

Так же, как и в рамках одного города, стоимость риелторских услуг в разных регионах страны колеблется в пределах 1-5% от суммы сделки.При этом существуют виды сделок, за которые агенты не берут комиссию — как правило, если клиент приобретает квартиру в новостройке у застройщика. Но такая практика есть не во всех регионах и не у всех компаний даже в рамках одного региона.

Из чего складывается стоимость услуги

Многие считают, что суммы комиссий необоснованно высокие, но давайте посмотрим, что клиент в итоге приобретает:Сумма выгоды покупателя в абсолютном большинстве случаев выше суммы комиссии.

Какие бывают виды расчета с агентством недвижимости

В нашей сети компаний (и в большинстве крупных агентств недвижимости) сложилась такая практика: клиент оплачивает услугу только после ее получения. Все условия оплаты прописываются в договоре на оказание риелторских услуг.Если агентство недвижимости просит сначала оплатить его работу в полном объеме, и только потом обязуется предоставить услугу — это повод насторожиться.

Заключение договора с компанией

К сожалению, на рынке остался еще определенный процент агентств и частных риелторов, которые работают без договора и навязывают свои услуги.Но все же очень многие компании работают цивилизованно. Если хотите получить безопасную и качественную услугу — заключайте с агентством договор.Каждый клиент должен понимать, что договор — это не столько обязательства оплаты работы риелтору, сколько гарантии со стороны агентства. Конечно, если документ оформлен грамотно.

  • Работу целого штата специалистов: агент, который подбирает или продает ваш объект, другие агенты, которые включаются в работу, ипотечные менеджеры, юридический отдел, отдел маркетинга, административный отдел.
  • Гарантии безопасности: уважающие себя компании страхуют профессиональную ответственность, а штат юристов обеспечивает юридическую безопасность сделки.
  • Скорость и выгода: грамотный агент найдет покупателю те квартиры, которые еще не появились в рекламе, подберет «горящие» варианты. Продавец получит максимальный спрос на свою недвижимость в короткие сроки. Ипотечный менеджер поможет выбрать самую выгодную ипотечную программу.
  • анализ предложения на рынке
  • поиск и подбор подходящих вариантов
  • сбор информации по каждому варианту
  • совместный просмотр с клиентом объектов
  • переговоры с собственником, торг
  • работа с ипотечным менеджером по подбору и подаче заявки на самую выгодную ипотечную программу
  • проведение сделки совместно с юридическим отделом компании
  • сравнительный анализ подобных объектов на рынке, предложение оптимальной цены
  • создание спроса на объект
  • разработка и проведение маркетинговой кампании
  • проведение встреч и переговоров с потенциальными покупателями
  • проведение сделки совместно с юридическим отделом компании

Партнеры
Изменение цен на недвижимость
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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