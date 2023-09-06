Домклик назвал средний размер первоначального взноса по ипотеке
Средний размер первого взноса по ипотеке в России в августе 2023 года составил 30,5% от стоимости недвижимости, или 1,6 млн рублей. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив сделки Сбера в августе.
Эксперты также выяснили, в каких регионах страны этот показатель наименьший и наибольший. Так, минимальные показатели аналитики Домклик зафиксировали в Тыве — 22,1% стоимости жилья, Якутии — 22,3% и Хакасии — 23,2%.
Максимальные значения показателя, по данным Домклик, отмечены в Москве — 36,4%, или 3,7 млн рублей, Санкт-Петербурге — 33,7%, или 2,4 млн рублей и Чувашии — 33,7%, или 1,5 млн рублей.
Аналитики Домклик объясняют такую разницу не только стоимостью недвижимости, но и доходами заёмщика. По статистике одобренных заявок Сбера, в регионах с высоким первоначальным взносом это 110–160 тыс. рублей, с низким — 60 тыс. рублей в месяц.
В регионах с высокими зарплатами проще накопить на первоначальный взнос побольше, чтобы снизить размер ежемесячного платежа. Кроме того, жители таких субъектов обычно хорошо осведомлены о различных мерах поддержки населения (льготные программы, материнский капитал).
Материнский капитал можно использовать для первого взноса, увеличив таким образом его сумму, а распространённость льготных программ в регионе стимулирует чаще использовать эту субсидию для улучшения жилищных условий.
По данным Домклик, в 2023 году размер среднего первоначального взноса по России менялся незначительно: в первом квартале он составил 30,7%, во втором — 31,4%. Максимальное значение этого показателя отмечено в марте прошлого года — 36%, минимальное — в ноябре — 30,4%.