В Сбере рассказали, как россияне берут ипотеку на покупку своего дома
Средний платеж по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в июле составил — 31,4 тыс. руб., средний размер кредита на покупку дома — 4 млн руб., а первого взноса — 1,2 млн руб. Об этом сообщил директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов на пресс-конференции.
По его словам, почти 70% объектов ИЖС, которые покупаются в ипотеку, россияне строят самостоятельно. А доля строительства с подрядчиками, аккредитованными Сбербанком, составляет 26,8%. Небольшая доля строительства с аккредитованными подрядчиками связана с высокими требованиями банка, которым должна соответствовать строительная организация, пояснил Чернов.
Для покупки или строительства дома в ипотеку россияне активно пользуются льготными программами: на семейную ипотеку и ипотеку с господдержкой приходится около 62% выдач на загородном рынке.
Чаще всего потенциальные покупатели загородной недвижимости интересуются каменными домами — 68% пользователей Домклик ищут такие объекты. Остальные отдают предпочтение деревянным домам, добавила руководитель направления загородной недвижимости дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Никитина.
«По технологиям строительства первое место занимают дома из газобетона, их ищет 18% пользователей «Домклик». На втором месте каркасные дома — 13%, на третьем — кирпичные — 7%», — рассказала Никитина.
При этом большим спросом пользуются одноэтажные дома — их предпочитают 72% клиентов, еще 21% клиентов выбирают двухэтажные.
Ранее в Домклик сообщили, что Москва, Башкортостан и Ленинградская область — стали регионами–лидерами по числу выданной ипотеки на ИЖС в 2023 году.