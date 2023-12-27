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Домклик назвал регионы с наименьшими ценами на «вторичку»

Дата публикации: 27 дек 2023
Домклик назвал регионы с наименьшими ценами на «вторичку»

Самую дешевую недвижимость на вторичном рынке в России можно купить в Чечне и Ингушетии. К таким выводам пришли аналитики Домклик.

Эксперты Домклик проанализировали ипотечные сделки Сбербанка на вторичном рынке жилья за неполный 2023 год, определив минимальную стоимость «квадрата» для каждого региона.

Так, самые низкие цены на «вторичку» в Чечне, где минимальная стоимость 1 кв. м составила 19,3 тыс. руб. На втором месте Ингушетия — там «квадрат» обойдется в 21 тыс. руб. На третьем — Кировская область с минимальной стоимостью кв. м в 24,9 тыс. руб.

Помимо этих регионов, в топ-5 вошли Ивановская и Смоленская области. Там 1 кв. м жилья стоит 26,5 тыс. руб. и 27,7 тыс. руб. соответственно.

Во вторую пятерку рейтинга аналитики включили Оренбургскую область, республику Коми, Саратовскую, Курганскую и Владимирскую области.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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