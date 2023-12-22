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Домклик рассказал о самых дешевых квартирах в Москве

Дата публикации: 22 дек 2023
Домклик рассказал о самых дешевых квартирах в Москве

Наиболее доступное по цене жилье на вторичном рынке столицы находится в поселении Филимонковское, Кузьминках и Восточном Бирюлево, это мини-студии 8-14 «квадратов». Такие данные приводят аналитики Домклик, которые изучили объявления о продаже квартир, актуальные на конец декабря.

Меньше всего — 2,4 млн руб. — стоит мини-студия площадью 10,6 кв. м в поселении Филимонковское в Новой Москве. В квартире, расположенной в доме 2021 года постройки, нет отделки, высота потолков — 2,9 м. До ближайшей станции метро — «Филатов Луг» — можно добраться за 15 минут на общественном транспорте.

Второй в списке самых дешевых оказалась студия 8,3 «квадратов» за 2,8 млн руб. Квартира находится на втором этаже панельного дома в Кузьминках, в ней сделан черновой ремонт. Затем следует студия площадью 12 кв. м за 2,9 млн руб. в Восточном Бирюлево. Первый этаж, до ближайшего метро можно доехать на общественном транспорте за 10 минут.

Четвертое место заняла мини-студия 10,7 кв. м в Северном Тушино. Стоит она 3,2 млн руб., расположена на первом этаже. Квартира продается с черновым ремонтом, чистовой идет за дополнительную плату. До метро «Планерная» можно дойти пешком за 10 минут.

На пятом месте — студия площадью 12 кв. м за 3,3 млн руб. в Чертаново. Расположена она на первом этаже, в пешей доступности (15 минут) станция метро «Улица Академика Янгеля». В квартире есть мебель, однако там требуется косметический ремонт.

Читайте также: Исследование Домклик: в ноябре доля вторичного рынка снизилась до рекордных 50%

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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