Домклик назвал медианную стоимость аренды жилья в Москве в январе
Медианная стоимость аренды жилья в Москве в январе составила 77,2 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив предложения стандартных квартир площадью 35 «квадратов».
Медианная стоимость — это стоимость из середины списка, в данном случае — из перечня объявлений о сдаче недвижимости в аренду.
За год, с января 2024-го, цена выросла на 16,1%. Тогда она была на уровне 66,5 тыс. руб. Вместе с тем, как отмечают эксперты, объем предложения за этот период увеличился на 36%.
Минимальная стоимость аренды в Москве
Аналитики также назвали минимальные арендные ставки на жилье в Москве в январе — они варьировались от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб. в месяц, все эти лоты уже сданы.
Так, наиболее доступную по цене квартиру можно было снять в Обручевском районе вблизи станций метро «Воронцовская» и «Калужская». Однушку площадью 33 кв. м сдавали за 20 тыс. руб. (с учетом коммунальных платежей).
На втором месте оказалась студия с черновой отделкой в микрорайоне Косино за 24 тыс. руб. Ее площадь — 20 «квадратов», до ближайших станций метро — «Улица Дмитриевского», «Косино» и «Новокосино» — более 30 минут пешком.
В топ-3 бюджетных квартир для аренды также вошла двухкомнатная квартира возле станции метро «Каховская». Лот площадью 47 квадратных метров обошелся бы в 25 тыс. руб. в месяц.
Эксперты отмечают, что часто предложения однушек и двушек по цене ниже среднерыночных представляют собой варианты совместного найма — когда арендатора подселяют в квартиру с жильцами или когда ищут несколько человек для заселения в одну квартиру. В этом случае стоимость в объявлении рассчитана для одного жильца, общая цена будет выше, подчеркнули аналитики.
Кроме этого, дешево могут предлагать варианты без ремонта, маленькие студии и для аренды на небольшой срок.
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Все зависит от района, ремонта и близости к метро. Например в Сокольниках, двухкомнатная квартира в 5 минутах от метро с хорошим ремонтом (имею ввиду современным но без излишиств) по моим оценкам попадает в вилку 75-90к рублей. В зависимости от спроса. В Люберцах, такая же квартира, в 15 минутах хотьбы от станции метро Лухмановская уже попадает в вилку 45-60к. На южной окрайне Люберец, рядом с поселком Томилино, трехкомнатная квартира с косметическим ремонтам может стоить от 50 до 65к.
В своих расчетах исхожу из спроса в районе, а так же времени экспозиции в месяц - полтора на долгосрочную аренду. Ключевые факторы цены, на мой взгляд, это близость к метро или станции электричек. Тоесть времени затрачиваемом на перемещение до центра без машины. В меньшей степени, на цену влияет наличие парков и удобных ТЦ. Обьекты социальной инфраструктуры, в близи но не в плотную так же повышают цену. Наличие автобусных остановок в области сейчас не рассматриваю как фактор, так как с автобусным транспортом обьективно наблюдаются проблемы. Когда ближайшее подмосковье войдет в единую транспортную автобусную сеть с Москвой, возможно это заставит меня пересмотреть цены на квартиры вблизь центральных улиц подмосковных городов.