Топ-5 бюджетных новостроек Москвы рядом с метро
Мы изучили объявления о продаже квартир на первичном рынке Москвы в феврале 2025 года и отобрали самые доступные по цене предложения в непосредственной близости к станциям метро.
Все объявления представлены на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 6,5 до 8,6 млн рублей, площадь объектов — от 20 кв. м, расстояние до ближайшей станции метро — не более 10 минут пешком.
ЖК Саларьево парк — 5 минут до станции «Филатов луг»
Жилой район расположен в Новой Москве, в четырёх километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Две станции метро: «Саларьево» и «Филатов луг» — находятся в пешей доступности от проекта. До ближайшей станции 5 минут ходьбы.
В ЖК можно купить квартиру стоимостью 6,5 млн рублей. По такой цене продаётся студия площадью 20 квадратных метров, расположенная на 6 этаже 16-этажного дома. Срок сдачи — 4 квартал 2027 года.
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ЖК Скандинавия — 10 минут до станции «Потапово»
Комплекс строится в Новомосковском округе столицы. Это жилой район с отличной транспортной доступностью. В 2024 году открылась станция метро «Потапово». От неё до домов района — около 10 минут пешком. До станции метро «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») — 2,5 км.
Самая доступная по цене квартира в ЖК — студия площадью 22 квадратных метра, расположенная на 2 этаже 20-этажного дома. Стоимость объекта — 7,2 млн рублей, срок сдачи дома — 4 квартал 2025 года.
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ЖК Городские истории — 6 минут до станции «Рассказовка»
На данный момент строительство комплекса продолжается — первая очередь уже построена и продана, в готовых домах второй очереди выведены в продажу последние квартиры. В ЖК можно купить готовую квартиру–студию площадью 23 квадратных метра по цене 7,9 млн рублей.
Комплекс удачно расположен — станция метро «Рассказовка» находится в 6 минутах ходьбы. На территории жилого квартала продуманы места для отдыха, спорта и развлечений, реализована концепция «двор без машин».
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ЖК 1-й Ясеневский — 9 минут до станции «Корниловская»
Комплекс находится в 1 км от МКАД, на территории Новой Москвы. До ближайшей станции метро «Корниловская» — 9 минут пешком. Также поблизости находятся и другие стации — метро «Тютчевская» находится в 25 минутах ходьбы, а до метро «Теплый стан» можно за 10 минут доехать на машине.
Самый бюджетный лот в этом ЖК — студия площадью 21 квадратный метр, расположенная на 6 этаже 19-этажного дома, который будет сдан в 3 квартале 2026 года. Цена объекта — 8,1 млн рублей.
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ЖК Мичуринский парк — 7 минут до станции «Озёрная»
Проект расположен на западе Москвы, в районе Очаково-Матвеевское, в 7 минутах пешком от метро «Озёрная».
Из других плюсов — рядом с комплексом находятся ведущие вузы: МИРЭА, МГИМО, РАНХиГС и Академия ФСБ.
В ЖК можно купить квартиру–студию площадью 22 квадратных метра за 8,6 млн рублей со сроком сдачи в 1 квартале 2028 года.
Новая Москва реально раскачалась - метро рядом, цены еще терпимые, а инфраструктура нормальная. Если смотреть чисто по транспортной доступности, то Скандинавия выглядят интересно. Реально обжитой район с метро. А вот проекты, которые будут сданы через 3-4 года, брать — это уже игра в терпение.
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