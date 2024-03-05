Домклик и ГК «Гранель» сократили время проведения ипотечной сделки до 15 минут
При оформлении ипотеки на Домклик покупатели квартир в жилых комплексах Группы компаний «Гранель» теперь могут провести сделку всего за 15 минут. А на рассмотрение кредитной заявки, подписание договора долевого участия и кредитного договора понадобится не больше одного дня.
Благодаря внедрению цифровых технологий обе стороны — Домклик и ГК «Гранель» — смогли повысить эффективность бизнес-процессов, что привело к улучшению комфорта и экономии времени заемщиков при заключении сделки.
С помощью онлайн-ипотеки можно купить жильё в комплексах девелопера в Москве, Московской области и Уфе.
Татьяна Боева, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель»:
«Мы стремимся к тому, чтобы процесс приобретения недвижимости был максимально удобным для клиентов. Подбор квартиры, бронирование, подача кредитной заявки в банк, получение решения — эти и другие бизнес-процессы в компании оцифрованы.
Таким образом, онлайн-ипотека позволяет покупателям, в том числе из регионов, решать жилищный вопрос, не приезжая в офис застройщика. У нас доля онлайн-сделок составляет сейчас уже около 95%, при этом из них на Домклик приходится более половины. Для приобретения квартиры-мечты, кроме стандартного пакета документов, нужна, по сути, лишь электронная подпись».
Приобрести жильё в строящемся доме можно по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», а также по базовой ипотечной программе.