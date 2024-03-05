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Домклик и ГК «Гранель» сократили время проведения ипотечной сделки до 15 минут

Дата публикации: 05 мар 2024
Домклик и ГК «Гранель» сократили время проведения ипотечной сделки до 15 минут

При оформлении ипотеки на Домклик покупатели квартир в жилых комплексах Группы компаний «Гранель» теперь могут провести сделку всего за 15 минут. А на рассмотрение кредитной заявки, подписание договора долевого участия и кредитного договора понадобится не больше одного дня.

Благодаря внедрению цифровых технологий обе стороны — Домклик и ГК «Гранель» — смогли повысить эффективность бизнес-процессов, что привело к улучшению комфорта и экономии времени заемщиков при заключении сделки. 

С помощью онлайн-ипотеки можно купить жильё в комплексах девелопера в Москве, Московской области и Уфе.

Татьяна Боева, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель»:

«Мы стремимся к тому, чтобы процесс приобретения недвижимости был максимально удобным для клиентов. Подбор квартиры, бронирование, подача кредитной заявки в банк, получение решения — эти и другие бизнес-процессы в компании оцифрованы.

Таким образом, онлайн-ипотека позволяет покупателям, в том числе из регионов, решать жилищный вопрос, не приезжая в офис застройщика. У нас доля онлайн-сделок составляет сейчас уже около 95%, при этом из них на Домклик приходится более половины. Для приобретения квартиры-мечты, кроме стандартного пакета документов, нужна, по сути, лишь электронная подпись».

Приобрести жильё в строящемся доме можно по программам «Господдержка»«Семейная ипотека», а также по базовой ипотечной программе.

Читайте также: Домклик упростил оформление ипотечных сделок с залоговой недвижимостью Сбера

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Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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