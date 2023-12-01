Домклик и Центр Гиляровского открыли выставку, посвященную конструктивизму в творчестве Алексея Щусева
Домклик стал партнёром выставки «Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности». Алексей Щусев — выдающийся архитектор XX века, умевший виртуозно работать в самых разных стилях — от историзма до модерна.
Экспозиция проходит в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, с 1 декабря 2023 по 10 марта 2024. Адрес: Столешников переулок, 9, стр. 5.
О чем выставка
На выставке представлено более 200 уникальных эскизов, фрагментов авторской графики, фотографий и документов из архива наследников архитектора, большая часть из которых ранее не экспонировалась.
В экспозиции можно увидеть конкурсные эскизы зданий Библиотеки имени Ленина, Дома Советов в Иваново-Вознесенске, Народного комиссариата земледелия СССР (Наркомзема), Химического института, а также макет Мавзолея Ленина, письменный стол, за которым работал Алексей Щусев, и другие предметы из частных и музейных коллекций. Особый интерес представляют эскизы и проекты комплекса зданий Третьяковской галереи на Волхонке и музея Бардыгиных в Егорьевске, где впервые был применен принцип расположения музейных залов по спирали.
Выставка устроена по хронологическому принципу и представляет основные этапы творческого пути архитектора — поиск стиля, зрелый конструктивизм, постконструктивизм и переход к ар-деко. В отдельные разделы выделены сюжеты, посвященные генеральному плану развития столицы «Новая Москва» и этапам создания Мавзолея Ленина.
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