История района Нагатино: князья, сады и дома-паруса
Домклик стал партнером новой выставки проекта «Москва без окраин», посвященного исследованию и репрезентации районов столицы. Выставка проходит в Музее Москвы и продлится до 11 февраля 2024 года.
В специальном материале, подготовленным совместно с Музеем Москвы и музеем-заповедником «Коломенское», рассказываем об истории и жилой застройке одного из самых удивительных районов столицы — Нагатино.
Иван Калита и деревенские корни
На юге Москвы на месте старинных деревень располагаются два примечательных соседствующих района — Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.
Впервые эта местность упоминается в духовном завещании Ивана Калиты второй половины 1330-х годов. Деревни Дьяково, Нагатино, Новинки, Коломенское относились к дворцовым владениям, переходили от князя к князю.
На месте Дьяково люди жили еще в I тысячелетии до нашей эры — ученые обнаружили на берегу реки небольшое городище того времени, укрепленное рвами и валами. По нему была названа целая археологическая культура — дьяковская.
Заводской дух и судостроение
После Октябрьской революции здесь организовали колхозы, а жилая застройка началась в 1930-х годах при строительстве Московского судостроительного и судоремонтного завода, который был главным предприятием Нагатинского затона с 1936 по 2015 год. Здесь строили и ремонтировали пассажирские и речные грузовые суда.
Бараки для рабочих на улицах Затонная и Речников простояли вплоть до 1970-х годов. Сейчас предприятие закрыто, а на его месте возвели большой жилой комплекс.
Южный речной вокзал
В 1932 году на Новоданиловской набережной по проекту Романа Хигера был построен Южный речной вокзал. Он состоял из двух деревянных павильонов, соединенных одноэтажным переходом-колоннадой.
В 1972 году, после углубления Новинского рукава, деревянное здание передали академии водного транспорта, а сам вокзал перенесли ниже по течению реки.
Новое здание на левом берегу Нагатинской поймы было построено в 1985 году в стиле советского модернизма: оно имело массовое остекление и скульптурную группу на фасаде с олицетворением пяти морей в виде женских фигур авторства Салавата Щербакова и венчалось высоким шпилем с наконечником в виде силуэта парусника.
В конце апреля 2023 года Южный речной вокзал вновь открылся после реконструкции.
Присоединение к Москве
После присоединения территории будущих районов к Москве в 1960-е годы здесь начинается активное строительство «хрущевок», «шестидесятников», «брежневок». Реконструируется Нагатинская пойма, обустраивается набережная.
Северная часть Нагатинского Затона была почти полностью отдана под жилую застройку, а южная — под природные объекты: парки, бульвары, сады. Именно в честь коломенских садов свое название получил район Нагатино-Садовники.
В Садовой слободе жили садовники, которые ухаживали за многочисленными посадками в царской резиденции. Современные названия улиц в районах несут в себе их историю: Новинки, Судостроительная, Якорная, Речников, Затонная и другие.
Вторая половина двадцатого столетия связана с переломом в жилищном строительстве — на первый план выходит функциональность и экономия: строить нужно как можно больше, при этом как можно дешевле.
Появляются пятиэтажные дома, типовые проекты «первого поколения» — малометражные квартиры с маленькими кухнями, совмещенными санузлами и проходными комнатами. Микрорайон состоит из комбинации одинаковых строений с невысокой плотностью застройки.
Жилая застройка Нагатино
С 1960-х годов разрабатываются типовые проекты с улучшенной планировкой. Для этого периода характерно строительство девятиэтажных домов с разнообразными квартирами. Корпуса образуются из нескольких секций, а также появляются «вертикальные» односекционные дома более высокой этажности, что дает возможность играть с контрастными сочетаниями застройки.
В 1970-е, когда москвичей становится все больше и больше, жилые дома начинают появляться и на бывших промышленных территориях. Происходит уплотнение застройки, а также реконструкция и реновация старых зданий. Рациональное отношение к квадратным метрам земли приводит к большей этажности — вместо девяти этажей строят двенадцать и шестнадцать. Еще через десятилетие в разработку проектов входят так называемые компоновочные объемно-планировочные элементы (КОПЭ): типизация отдельных фрагментов и разнообразное сочетание их позволяет проектировать здания различных объемных форм и конфигурации.
Свобода проектирования, эксперименты и связь между традиционной и современной архитектурой — все это признаки 1990-х. Появляются «элитные» дома, которые возводятся непрофессиональными девелоперами. Ближе к нулевым такая застройка становится все более изощренной и замысловатой. Массовое жилье продолжает традиции поздних «брежневок», но серии модифицированы: квартиры стали просторнее. Строятся новые микрорайоны на окраинах Москвы.
В районах Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники можно проследить «строительные» переходы от одного десятилетия к другому: от кирпичных домов конца 1950-х до современных жилых комплексов.
Серии жилых домов
В районе Нагатино-Садовники представлены порядка восьми домов послевоенной серии СМ-6 (например, дома № 5 и 8 на Каширском шоссе). Это кирпичные сталинки, занимающие промежуточное место между элитным и рядовым жильем, которые возводились с 1957 по 1963 год.
Спроектированы «Моспроектом», отчего и получили свое название: «СМ» — «Секции Моспроекта». Так как располагались эти дома вдоль магистралей, то первые этажи часто были нежилыми — они отдавались под магазины и учреждения.
Следующая серия послевоенных домов: 11-04 (Нагатинская улица, 29, к. 1 и Варшавское шоссе, 47, к. 1). В Москве их насчитывается совсем немного. Строились они с 1954 по 1960 год. В то время это была принципиально новая разработка типового блочного дома.
Шести- или восьмиэтажное здание с потолками под три метра, стенами из шлакобетона толщиной в 50 см. Фасад мог быть украшен лепниной. Особенность таких домов — большие вместительные кухни, которые отлично подходили для коммунальных квартир.
Первая половина 1960-х ознаменована строительством бюджетного жилья: серии 1-510, или «хрущевки». Такой дом есть по адресу: Каширское шоссе, 2к2. Это пятиэтажное блочное здание с невысокими потолками и малометражными квартирами. Из плюсов — отсутствие несущих стен внутри квартир, что дает возможность любой перепланировки.
Часть домов на Высокой улице, Варшавском шоссе и в Коломенском проезде относится к серии типов 11-18 и 11-18-22 в двух модификациях разной этажности: 9 и 12 этажей. Это блочные, односекционные дома, первые образцы которых появились в 1957 году в экспериментальном 9-м квартале Новых Черемушек. Такие дома с 1960 года размещали между пятиэтажками. В народе их в какой-то момент стали называть «башнями».
С середины 1960-х до середины 1970-х появились кирпичные аналоги девятиэтажек: серия 11-29 или «брежневки» (Каширский проезд, 11, 9к1, 9к2 и 9к3. Квартиры с толстыми кирпичными стенами, прекрасно поглощающими звук, но небольшой площади.
В 1966 году начинается строительство серии зданий «КУБ» — с каркасом унифицированным безригельным, то есть без опорных балок. На деле это значило, что на единой основе можно строить абсолютно различные по виду здания. Каркас состоял из плоских панелей перекрытий и вертикальных колонн. Этажность таких домов могла быть любой: от 12 до 25 этажей, планировки квартир свободные. Быстро и просто.
В позднесоветской застройке особого упоминания заслуживают Башни Вулыха, названные так в честь архитектора Ефима Вулыха — это дома № 31, 55, 57 и 59 на Судостроительной улице. Это пример брежневской архитектуры, жилье для чиновников и прочих представителей элиты.
Четырнадцатиэтажное, кирпичное, одноподъездное здание с увеличенным метражом квартир. Наружные стены выполнены из кирпича. Строительство такого здания предсказуемо занимало больше времени, а его стоимость возрастала по сравнению с панельными домами. Но, несмотря на это, Башни Вулыха считаются одной из самых удачных и просторных серий.
По проекту Вулыха строились также Башня Смирновская (Затонная улица, 15, к. 1) и Башня Тишинская (Затонная улица, 11, к. 3). За ними следом — Башня Москворецкая (Судостроительная улица, 1, к. 2).
Застройка набережной
К 1970 году набережная Нагатино оставалась незастроенной. Архитектор Римма Алдонина предложила ритмичную перемену этажности — со снижением ее по секциям: от 25 до 10 этажей. Дома получили название «Паруса» — благодаря сочетанию синих вертикальных полос на перегибах с белыми горизонталями межэтажных панелей. Светотени, созданные этими полосами и балконами, напоминают паруса.
На пересечении улиц Затонной и Речников Алдонина вписала группу 13-этажных кирпичных «башен». Она же разрабатывала застройку северной части квартала № 8 между Кленовым бульваром, Затонной и Судостроительной улицами.
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Продолжение серий
С 1970-х и вплоть до 2002 года строилась самая распространенная и массовая серия панельных домов в Москве: П-44. К ней относится, например, дом на Варшавском шоссе, 53, к. 4.
Для 1970-х это была принципиально новая разработка в жилом секторе. Дома подкупали своей улучшенной планировкой и большой площадью квартир. С 1980-х такой тип дома стали возводить как альтернативу прежним «брежневкам» во всех новых районах Москвы. Интересно, что в каждом проекте менялась расцветка зданий, а также материал окон. Так, с 1980 по 1996 год окна ставились деревянные, а начиная с 1997-го — пластиковые. Также, в отличие от своих предшественников, в серии П-44 лестничная клетка вернулась во внутреннее пространство подъезда.
В 1990-е годы серия была модифицирована. В П-44Т улучшилась планировка квартир, увеличили площадь кухонь, больше внимания уделили пожаробезопасности дома, появились эркеры. Дома стали облицовываться плиткой под кирпич. В таком виде серия П-44Т строилась до 2019 года — таков, к примеру, дом на Коломенской набережной, 12.
Район Нагатино сегодня
Нагатино сейчас — развивающийся район, на территории которого запланировано множество новых построек — как общественно-деловых, так и жилых. По программе комплексного развития территорий активное строительство ждет участок между Каширским и Котляковским проездами.
Благодаря реализации программы «Мой район» были обновлены парки («Садовники», «Сквер ветеранов»), облагорожена и благоустроена Нагатинская набережная (появились зоны отдыха и арт-объекты). На территории бывшего Парка имени 60-летия Октября в 2020 году открыт самый большой парк развлечений в Европе — «Остров мечты». В 2023 году после капитальной реконструкции открыт Южный речной вокзал.
Как попасть на выставку о Нагатино и получить скидку на билеты на другие выставки Музея Москвы
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