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ДомКлик обновил личный кабинет: оформить сделку теперь проще и быстрее

Дата публикации: 23 дек 2020
ДомКлик обновил личный кабинет: оформить сделку теперь проще и быстрее
Содержание

Теперь в личном кабинете на ДомКлик в «Каталоге услуг» вы можете самостоятельно ознакомиться, заказать и оплатить необходимые услуги для быстрого и безопасного проведения сделки.

Никаких звонков и переписок с менеджерами — для заказа услуги нужен только выход в интернет.

Чтобы выбрать и заказать необходимые услуги вам нужно зайти в «Каталог услуг»: в блоке «Сервисы ДомКлик» нажмите на ссылку «Посмотреть все услуги», либо в блоке «Расходы по сделке» нажмите на кнопку «Перейти к услугам».

ДомКлик обновил личный кабинет: оформить сделку теперь проще и быстрее №1

На странице «Заказанные» вы можете следить за статусом выполнения услуг и скачать готовые документы (договор купли-продажи, отчет об оценке и пр.).

Какие услуги доступны для заказа

  • Электронная регистрация — услуга, которая позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью и право собственности удаленно, без посещения МФЦ или Росреестра.
  • Безопасные расчеты — безналичный способ расчетов между покупателем и продавцом недвижимости с полным соблюдением условий договора для каждой стороны.
  • Подготовка договора купли-продажи — специалисты ДомКлик подготовят договор купли-продажи для вашей сделки, соответствующий требованиям Росреестра. 
  • Отчет об оценке недвижимости — заказ документа, составленного независимой оценочной компанией, который содержит информацию о рыночной стоимости объекта недвижимости. 
  • Юридическая проверка недвижимости — проверка недвижимости на угрозу праву собственности и юридическую историю жилья.

Как получить максимальную выгоду при заказе услуг 

При одновременном заказе услуг «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты» и «Подготовка договора купли-продажи» процесс выхода на сделку и последующего оформления права собственности становится проще и быстрее.

Заявки на услуги «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» связаны — деньги будут отправлены на перечисление сразу при получении документов от Росреестра по электронной регистрации.

Также подготовка договора купли-продажи специалистами ДомКлик происходит заранее, и к моменту сделки все данные уже внесены в систему электронной регистрации и безопасных расчетов — это ускоряет процесс проведения сделки в офисе и снижает риск ошибок при переносе данных.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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