ДомКлик обновил личный кабинет: оформить сделку теперь проще и быстрее
Теперь в личном кабинете на ДомКлик в «Каталоге услуг» вы можете самостоятельно ознакомиться, заказать и оплатить необходимые услуги для быстрого и безопасного проведения сделки.
Никаких звонков и переписок с менеджерами — для заказа услуги нужен только выход в интернет.
Чтобы выбрать и заказать необходимые услуги вам нужно зайти в «Каталог услуг»: в блоке «Сервисы ДомКлик» нажмите на ссылку «Посмотреть все услуги», либо в блоке «Расходы по сделке» нажмите на кнопку «Перейти к услугам».
На странице «Заказанные» вы можете следить за статусом выполнения услуг и скачать готовые документы (договор купли-продажи, отчет об оценке и пр.).
Какие услуги доступны для заказа
- Электронная регистрация — услуга, которая позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью и право собственности удаленно, без посещения МФЦ или Росреестра.
- Безопасные расчеты — безналичный способ расчетов между покупателем и продавцом недвижимости с полным соблюдением условий договора для каждой стороны.
- Подготовка договора купли-продажи — специалисты ДомКлик подготовят договор купли-продажи для вашей сделки, соответствующий требованиям Росреестра.
- Отчет об оценке недвижимости — заказ документа, составленного независимой оценочной компанией, который содержит информацию о рыночной стоимости объекта недвижимости.
- Юридическая проверка недвижимости — проверка недвижимости на угрозу праву собственности и юридическую историю жилья.
Как получить максимальную выгоду при заказе услуг
При одновременном заказе услуг «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты» и «Подготовка договора купли-продажи» процесс выхода на сделку и последующего оформления права собственности становится проще и быстрее.
Заявки на услуги «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» связаны — деньги будут отправлены на перечисление сразу при получении документов от Росреестра по электронной регистрации.
Также подготовка договора купли-продажи специалистами ДомКлик происходит заранее, и к моменту сделки все данные уже внесены в систему электронной регистрации и безопасных расчетов — это ускоряет процесс проведения сделки в офисе и снижает риск ошибок при переносе данных.