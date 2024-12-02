Главный аналитик Сбербанка ответил на вопрос о возможной заморозке вкладов
Руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников назвал заморозку вкладов «непонятной и ненужной мерой». Так главный аналитик Сбера охарактеризовал переспективы подобного сценария в ходе пресс-конференции на Domclick Digital Forum.
Сейчас все больше всего, обсуждая сценарий заморозки вкладов, апеллируют именно к американскому опыту, где ровно это произошло в 70-е годы, во времена нефтяного шока, когда ФРС [Федеральная резервная система, ведомство, которое выполняет обязанности центрального банка в США — прим. ред.] слишком рано снизила ставку.
Именно это одна из причин, почему можно сохранять уверенность в том, что высокая ключевая ставка с нами будет дольше, чем, например, было бы гарантировано исключительно снижением инфляции. Поскольку сейчас стоит задача — не только снизить инфляцию, но еще растянуть этот период, когда вклады будут привлекательными, чтобы задержать выход накоплений на потребительский рынок.
Также Михаил Матовников добавил, что сейчас нет никаких сомнений в повышении ключевой ставки в декабре этого года. По словам эксперта, если опираться на базовый консенсус-прогноз аналитиков, повышение составит 2 п.п., до 23%. При этом есть вероятность повышения ключевой ставки сразу до 25%.
Ранее Кирилл Царёв, первый зампредседателя правления Сбербанка, также выразил мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.
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