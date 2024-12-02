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Главный аналитик Сбербанка ответил на вопрос о возможной заморозке вкладов

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
17K
Главный аналитик Сбербанка ответил на вопрос о возможной заморозке вкладов

Руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников назвал заморозку вкладов «непонятной и ненужной мерой». Так главный аналитик Сбера охарактеризовал переспективы подобного сценария в ходе пресс-конференции на Domclick Digital Forum.

Сейчас все больше всего, обсуждая сценарий заморозки вкладов, апеллируют именно к американскому опыту, где ровно это произошло в 70-е годы, во времена нефтяного шока, когда ФРС [Федеральная резервная система, ведомство, которое выполняет обязанности центрального банка в США — прим. ред.] слишком рано снизила ставку.

Именно это одна из причин, почему можно сохранять уверенность в том, что высокая ключевая ставка с нами будет дольше, чем, например, было бы гарантировано исключительно снижением инфляции. Поскольку сейчас стоит задача — не только снизить инфляцию, но еще растянуть этот период, когда вклады будут привлекательными, чтобы задержать выход накоплений на потребительский рынок.

Фото эксперта
Михаил Матовников
руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка

Также Михаил Матовников добавил, что сейчас нет никаких сомнений в повышении ключевой ставки в декабре этого года. По словам эксперта, если опираться на базовый консенсус-прогноз аналитиков, повышение составит 2 п.п., до 23%. При этом есть вероятность повышения ключевой ставки сразу до 25%.

Ранее Кирилл Царёв, первый зампредседателя правления Сбербанка, также выразил мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.

Новости
Domclick Digital Forum
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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