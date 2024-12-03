Конкуренция среди застройщиков усиливается: аналитики Домклик изучили топ-10 девелоперов России
Накануне, 2 декабря, в Москве состоялась масштабная конференция для профи рынка недвижимости – Domclick Digital Forum. На мероприятии прошла торжественная церемония награждения победителей премии «Топ-50 агентств недвижимости и застройщиков».
В рейтинг вошли компании, которые провели больше всего ипотечных сделок со Сбером и сделок без ипотеки через сервисы Домклик с 1 января по 31 октября 2024 года.
По итогам мероприятия Аналитический центр Домклик изучил победителей номинации «Топ-10 лучших застройщиков», эксперты выделили долю сделок каждого девелопера в общем количестве сделок Сбера, а также определили топ-3 ЖК по количеству сделок, которые прошли на Домклик.
Топ-10 застройщиков России по версии Домклик
Лидер рейтинга – «Самолет» – второй год удерживает первую строчку. Согласно проанализированным данным, доля компании на рынке первичной недвижимости составляет около 5%. Особенно заметно застройщик представлен в Московской области, что подтверждают и данные по сделкам по отдельным ЖК: наиболее крупные проекты «Самолета» («Пригород Лесное», «Новоград Павлино» и «Горки Парк») сосредоточены в Московской области.
Второе место занял ЮгСтройинвест с долей 4,3%, поднявшись на две строки по сравнению с прошлым годом. Компания является крупным региональным застройщиком, широко представлена в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области.
Третью строчку рейтинга удержал Холдинг Setl Group – девелоперская компания из Санкт-Петербурга, занимающаяся строительством жилья комфорт-класса и коммерческой недвижимости. Застройщик представлен преимущественно в Северной столице, высокий спрос был зафиксирован на такие ЖК, как Парадный ансамбль, Пульс Премьер и Прайм Приморский.
На четвертой строчке в этом году оказалась компания ПИК – застройщик на рынке недвижимости эконом- и комфорт-класса. ПИК является крупнейшей девелоперской компанией в Москве и Московской области.
В десятку рейтинга также вошли ЛСР, ССК, ГК ФСК, ГК «А101», ТОЧНО и «Гранель». Из них ССК и ТОЧНО (обе компании из Краснодарского края) впервые вошли в топ-10. Интересно, что ещё в рейтинге 2023 года ТОЧНО занимала 30-е место, а сейчас – восьмое. Такой результат обеспечили проекты в Краснодаре: ЖК «Первое место» и ЖК «Сказка Град».
В 2024 году на топ-10 крупнейших застройщиков пришлось 24% от общего количества заключенных сделок в России, что на 6% ниже, чем в прошлом году. Такие данные могут свидетельствовать о росте конкуренции на рынке недвижимости, особенно в регионах.
Характеристика сделок
У большинства компаний в 2024 году большая доля продаж проходила с использованием ипотечной сделки. Соотношение ипотечных сделок к неипотечным (приобретение квартиры за наличные средства, без ипотечного кредита) в 2024 году составило приблизительно 4 к 1: 78% и 22%.
Тем не менее, из более 1148 компаний, представленных в рейтинге, оказалось более 100 компаний, у которых доля неипотечных сделок превысила ипотечные.
Среди топ-10 компаний по России доля неипотечных сделок значительно выше у компании ССК – почти две трети всех сделок относятся к неипотечным (62%). Доля неипотечных сделок высока у ЮгСтройИнвест (45%), а также Холдинг Setl Group и ТОЧНО – по 44% у обоих застройщиков.
Следует отметить, что вышеуказанные компании больше специализируются на строительстве в регионах (Краснодарский край, Ростовская область), нежели в столичных городах, Мособласти и Ленобласти. Это отчасти может объяснить высокую долю неипотечных сделок по данным застройщикам.
По доле ипотечных сделок в лидерах ПИК – 99% всех сделок заключены с использованием ипотеки. Доля ипотечных сделок превышает 90% у ГК «А101» (95%) и «Самолета» (94%).
Доля топ-10 застройщиков в крупнейших городах и регионах России
В рамках исследования аналитики Домклик также выделили застройщиков-лидеров на рынках недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга и четырех регионов, с наибольшим количеством ипотечных сделок. Этими регионами стали Московская и Ленинградская области, Краснодарский край и Свердловская область.
Главная особенность рынков недвижимости в данных локациях — топ-10 застройщиков по каждому городу или региону контролируют значительно больше 50% рынка. В Москве на топ-10 лидеров рынка приходится 79% всех оформленных сделок, в Санкт-Петербурге немногим меньше – 77%.
Более двух третей региональных рынков недвижимости приходится на десять компаний-лидеров в Московской области и Краснодарском крае – по 69%.
По сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом доля топ-10 компаний в Ленинградской и Свердловской областях не выглядит столь крупной: 59% и 58%.
Методология
Чтобы определить наиболее крупных игроков на рынке недвижимости в 2024 году, аналитики Домклик подсчитали количество сделок по каждому застройщику. В этом году в исследовании было проанализировано 1148 застройщиков. В исследовании эксперты компании также рассчитали долю топ-10 застройщиков на российском рынке недвижимости.
В расчёты принимались ипотечные и неипотечные сделки, оформленные для покупки первичного жилья (новостройки) и совершенные с января по конец октября 2024 года. Для ипотечных сделок подсчитывалось количество сделок, оформленных в ипотеку Сбербанка. Под неипотечными сделками рассматривались сделки за наличные средства, оформленные с использованием сервисов Сбера: Сервис электронной регистрации и Сервис безопасных расчётов.
Вы можете оставить первый.