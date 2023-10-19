Для самокатчиков в России массово создадут дорожки
В России планируют обустроить инфраструктуру для велосипедистов и самокатчиков. Это позволит разделить пешеходов и транспортные средства, пишут Известия со ссылкой на дорожную карту правительства по развитию средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Отмечается, что поправки Минстроя, Минтранса и МВД будут готовы к 28 июня 2024 года. По оценке властей, спустя 2 месяца после разработки норм регионы утвердят собственные планы «по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы».
Как сообщает издание, новые правила должны предусмотреть характеристики инфраструктуры, расположение, а также вопрос парковок для таких средств.
«Это абсолютно верное решение: необходимо решить вопрос формирования городской среды с учетом интересов и пешеходов, и пользователей СИМ», — оценил инициативу член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Его мнение поддержал руководитель GR-сервиса кикшеринга Whoosh Сергей Карлов, подчеркнув необходимость зафиксировать соответствующие правила. Также он добавил, что закон должен регулировать правила стоянки и парковки СИМ.
Ранее Домклик писал, что самокатчиков хотят отправить на экзамены по ПДД.