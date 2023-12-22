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Дифференцировать ставки по льготной ипотеке нецелесообразно, считает Герман Греф

Дата публикации: 22 дек 2023
Дифференцировать ставки по льготной ипотеке нецелесообразно, считает Герман Греф

Привязывать ставки по льготной ипотеке к доходам жителей в разных регионах экономически неоправданно. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Экономически это противоестественно и неоправданно. Стоимость денег не может быть разной в разных регионах. У нас одна страна, у нас единая инфляция, у нас должна быть единая стоимость денег.

Фото эксперта
Герман Греф
Президент, Председатель Правления Сбербанка

Он также добавил, что цены на недвижимость в регионах отличаются.

«Разная стоимость квадратного метра в Москве и, допустим, в Магадане. С точки зрения общей массы процентных платежей это дифференцирует потоки платежей и уровень заработных плат в соответствующих регионах. Это происходит автоматически с помощью естественных встроенных экономических механизмов, и здесь любое искажение будет только вредным», — отметил глава Сбербанка.

В ноябре депутаты предложили определять ставки по льготной ипотеке исходя из зарплат в российских регионах. Центробанк такую инициативу поддержал.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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