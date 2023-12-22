Герман Греф ожидает снижения цен на жилье
Стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки. Об этом заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия-24».
Цены на жилье повышаются, но это связано с тем, что более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены, а они постепенно сокращаются, то и цены станут падать. Плюс доступность кредита ипотечного сейчас затруднена, поэтому мы тоже увидим падение цен на рынке.
На прошлой неделе правительство изменило условия льготных программ ипотеки. В том числе до 30% увеличивается первоначальный взнос по программе «Господдержка», при этом максимальная сумма ипотеки станет единой для всех регионов РФ — 6 млн руб. Изменения начнут действовать 23 декабря.