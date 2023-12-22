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Герман Греф ожидает снижения цен на жилье

Дата публикации: 22 дек 2023
Герман Греф ожидает снижения цен на жилье

Стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки. Об этом заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия-24».

Цены на жилье повышаются, но это связано с тем, что более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены, а они постепенно сокращаются, то и цены станут падать. Плюс доступность кредита ипотечного сейчас затруднена, поэтому мы тоже увидим падение цен на рынке.

Фото эксперта
Герман Греф
Президент, Председатель Правления Сбербанка

На прошлой неделе правительство изменило условия льготных программ ипотеки. В том числе до 30% увеличивается первоначальный взнос по программе «Господдержка», при этом максимальная сумма ипотеки станет единой для всех регионов РФ — 6 млн руб. Изменения начнут действовать 23 декабря.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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