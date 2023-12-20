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Новости
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Число ипотечных сделок в Москве увеличилось на 30%

Дата публикации: 20 дек 2023
Число ипотечных сделок в Москве увеличилось на 30%

Росреестр в январе-ноябре зарегистрировал 126,5 тыс. ипотечных договоров в Москве, это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает столичное управление ведомства.

Речь идет о покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев 2022 года жители России заключили 97,3 тыс. договоров, за этот же период 2021 — 114 тыс.

«Суммарное число договоров по итогам 11 месяцев стало максимальным за 15 лет. И уже неважно, сколько сделок будет в декабре, — 2023 год войдет в историю своими статистическими рекордами», — приводятся на сайте слова руководителя управления Игоря Майданова.

При этом в ноябре ипотечных сделок заключили меньше — 10,1 тыс. (-10,2% относительно октября).

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Новости
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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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