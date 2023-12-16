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Меняются условия льготных программ ипотеки: что важно знать

Дата публикации: 16 дек 2023
Меняются условия льготных программ ипотеки: что важно знать
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Сбербанк, согласно постановлению Правительства России, меняет условия по льготным программам ипотеки. Основные изменения затронут программу «Господдержка» — с 23 декабря 2023 года изменения вступят в силу и коснутся всех неподписанных кредитных договоров.

Как и что изменится в льготных ипотечных программах

1. Одна льготная ипотека в одни руки

Изменение касается всех льготных программ с момента вступления в силу постановления Правительства.

Работает по принципу: одна льготная ипотека в одни руки, в которой вы являетесь заемщиком, созаемщиком или поручителем. Например, если ипотека по Господдержке оформлена позднее 23 декабря, Ипотекой для IT или любой другой программой воспользоваться в будущем не получится.

Исключением станет «Семейная ипотека» при соблюдении следующих требований:

  • рождается последующий ребенок;
  • площадь приобретаемой квартиры больше предыдущей;
  • предыдущая ипотека закрыта.

2. Господдержка — меняется первый взнос

Первоначальный взнос по программе «Господдержка» увеличится до 30%, при этом максимальная сумма ипотеки станет единой для всех субъектов РФ — 6 млн рублей.

Что делать тем, у кого есть предварительное одобрение кредита по программе Господдержка от банка, но кредитный договор пока не подписан

Тем, кто получил одобрение банка по программе «Господдержка» и хочет воспользоваться кредитом, но не успел подписать кредитный договор, нужно подписать кредитный договор до 23 декабря 2023 года — даты вступления изменений в законную силу.

Учитываются ли льготные ипотечные кредиты, полученные ранее

Если льготная ипотека была оформлена и выдана до 23 декабря, то вы сможете получить ещё один ипотечный кредит по госпрограмме.

Но важно иметь в виду, что новое постановление не отменяет ранее введенные правила однократности выдачи по некоторым госпрограммам.

Какую ипотеку нельзя оформить дважды:

  • Господдержка (ограничение действует для договоров, оформленных с января 2023 года)
  • Ипотека для IT
  • Дальневосточная и Арктическая ипотека
  • Сельская ипотека
  • Ипотека по госсертификату

Пример. Если клиент уже оформил IT-ипотеку до 23 декабря 2023 года, позднее он может получить кредит по любой госпрограмме, но только один раз и строго кроме IT-ипотеки, так как на нее уже действует ограничение одного кредита.

Что делать тем, кто уже получил вторую льготную ипотеку

Ничего. Кредитные договоры, подписанные до даты вступления постановления в законную силу, 23 декабря 2023 года, не подпадают под новое постановление Правительства.

Планирует ли Сбер повышать размер первоначального взноса по другим программам

Нет. В ближайшее время Сбер не планирует повышать размер первоначального взноса как по базовым, так и по льготным ипотечным программам.

Можно ли взять ипотеку с первоначальным взносом ниже 30%

Да, в Сбербанке есть другие ипотечные программы с меньшим первоначальным взносом, а также программа ипотеки без первоначального взноса на покупку новостройки и готового жилья.

Клиентам с одобренной заявкой по программе «Господдержка», указавшим первоначальный взнос меньше 30%, нужно обратиться к менеджеру банка в личном кабинете на Домклик, чтобы скорректировать первоначальный взнос и условия кредита.

Это нужно для соблюдения постановления Правительства России. Менеджер банка поможет по всем возникающим вопросам.

Новости
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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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