Меняются условия льготных программ ипотеки: что важно знать
- Как и что изменится в льготных ипотечных программах
- Что делать тем, у кого есть предварительное одобрение кредита по программе Господдержка от банка, но кредитный договор пока не подписан
- Учитываются ли льготные ипотечные кредиты, полученные ранее
- Что делать тем, кто уже получил вторую льготную ипотеку
- Планирует ли Сбер повышать размер первоначального взноса по другим программам
- Можно ли взять ипотеку с первоначальным взносом ниже 30%
Сбербанк, согласно постановлению Правительства России, меняет условия по льготным программам ипотеки. Основные изменения затронут программу «Господдержка» — с 23 декабря 2023 года изменения вступят в силу и коснутся всех неподписанных кредитных договоров.
Как и что изменится в льготных ипотечных программах
1. Одна льготная ипотека в одни руки
Изменение касается всех льготных программ с момента вступления в силу постановления Правительства.
Работает по принципу: одна льготная ипотека в одни руки, в которой вы являетесь заемщиком, созаемщиком или поручителем. Например, если ипотека по Господдержке оформлена позднее 23 декабря, Ипотекой для IT или любой другой программой воспользоваться в будущем не получится.
Исключением станет «Семейная ипотека» при соблюдении следующих требований:
- рождается последующий ребенок;
- площадь приобретаемой квартиры больше предыдущей;
- предыдущая ипотека закрыта.
2. Господдержка — меняется первый взнос
Первоначальный взнос по программе «Господдержка» увеличится до 30%, при этом максимальная сумма ипотеки станет единой для всех субъектов РФ — 6 млн рублей.
Что делать тем, у кого есть предварительное одобрение кредита по программе Господдержка от банка, но кредитный договор пока не подписан
Тем, кто получил одобрение банка по программе «Господдержка» и хочет воспользоваться кредитом, но не успел подписать кредитный договор, нужно подписать кредитный договор до 23 декабря 2023 года — даты вступления изменений в законную силу.
Учитываются ли льготные ипотечные кредиты, полученные ранее
Если льготная ипотека была оформлена и выдана до 23 декабря, то вы сможете получить ещё один ипотечный кредит по госпрограмме.
Но важно иметь в виду, что новое постановление не отменяет ранее введенные правила однократности выдачи по некоторым госпрограммам.
Какую ипотеку нельзя оформить дважды:
- Господдержка (ограничение действует для договоров, оформленных с января 2023 года)
- Ипотека для IT
- Дальневосточная и Арктическая ипотека
- Сельская ипотека
- Ипотека по госсертификату
Пример. Если клиент уже оформил IT-ипотеку до 23 декабря 2023 года, позднее он может получить кредит по любой госпрограмме, но только один раз и строго кроме IT-ипотеки, так как на нее уже действует ограничение одного кредита.
Что делать тем, кто уже получил вторую льготную ипотеку
Ничего. Кредитные договоры, подписанные до даты вступления постановления в законную силу, 23 декабря 2023 года, не подпадают под новое постановление Правительства.
Планирует ли Сбер повышать размер первоначального взноса по другим программам
Нет. В ближайшее время Сбер не планирует повышать размер первоначального взноса как по базовым, так и по льготным ипотечным программам.
Можно ли взять ипотеку с первоначальным взносом ниже 30%
Да, в Сбербанке есть другие ипотечные программы с меньшим первоначальным взносом, а также программа ипотеки без первоначального взноса на покупку новостройки и готового жилья.
Клиентам с одобренной заявкой по программе «Господдержка», указавшим первоначальный взнос меньше 30%, нужно обратиться к менеджеру банка в личном кабинете на Домклик, чтобы скорректировать первоначальный взнос и условия кредита.
Это нужно для соблюдения постановления Правительства России. Менеджер банка поможет по всем возникающим вопросам.