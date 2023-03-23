Депутат Госдумы предложила снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%.«Меры по поддержке многодетных семей могли бы быть реализованы более эффективно при условии снижения ставки по льготной ипотеке до 2%», — цитируют предложение из обращений Лантратовой РИА Новости.По мнению депутата, это станет существенной формой поддержки семей с детьми. Сегодня размер ипотеки в 2% действует только на Дальнем Востоке.
Льготы для многодетных семей
Ставка от 1,5% для семей с детьми действует по «Дальневосточной ипотеке». Доступная специальная программа — семейная ипотека: базовая ставкапо программе в 2023 году — 6% годовых, в Сбере ещё ниже — от 5,3% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 4,7%. Семейная ипотекастала самой востребованной льготной программой среди россиян в феврале — выдачи по ней с января выросли в 1,8 раза, до 100 с 56 млрд рублей.Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и процентов по нему в связи с рождением третьего или последующего ребенка.
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки
Для улучшения жилищных условий семьи с детьми могут использовать материнский капитал. Его можно потратить на:
- Первоначальный взнос по ипотеке
- Досрочное погашение ипотеки
- Покупка жилья
- Строительство или реконструкция дома
- Образование детей
- Накопительная пенсия мамы
- Товары и услуги для детей-инвалидов
- Ежемесячная выплата (при определенных условиях)