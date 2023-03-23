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Депутат Госдумы предложила снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%

Дата публикации: 23 мар 2023
Депутат Госдумы предложила снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%.«Меры по поддержке многодетных семей могли бы быть реализованы более эффективно при условии снижения ставки по льготной ипотеке до 2%», — цитируют предложение из обращений Лантратовой РИА Новости.По мнению депутата, это станет существенной формой поддержки семей с детьми. Сегодня размер ипотеки в 2% действует только на Дальнем Востоке.

Льготы для многодетных семей

Ставка от 1,5% для семей с детьми действует по «Дальневосточной ипотеке». Доступная специальная программа — семейная ипотека: базовая ставкапо программе в 2023 году — 6% годовых, в Сбере ещё ниже — от 5,3% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 4,7%. Семейная ипотекастала самой востребованной льготной программой среди россиян в феврале — выдачи по ней с января выросли в 1,8 раза, до 100 с 56 млрд рублей.Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и процентов по нему в связи с рождением третьего или последующего ребенка. 

Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки

Для улучшения жилищных условий семьи с детьми могут использовать материнский капитал.  Его можно потратить на:

  • Первоначальный взнос по ипотеке
  • Досрочное погашение ипотеки
  • Покупка жилья
  • Строительство или реконструкция дома
  • Образование детей
  • Накопительная пенсия мамы
  • Товары и услуги для детей-инвалидов
  • Ежемесячная выплата (при определенных условиях)

Подробнее о том, как использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий в 2023 году

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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