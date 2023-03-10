Берём ипотеку правильно: интервью с экспертом Домклик

Что нужно сделать в первую очередь — получить одобрение по ипотеке или найти объект недвижимости?

Как правильно проходить путь от первого одобрения до получения ключей, почему нельзя подавать заявку на ипотеку сразу в несколько банков одновременно и какие ошибки часто совершают заёмщики — эти и другие вопросы Сергей Смирнов, старший партнер сети офисов Vysotsky Estate, обсудил с Сергеем Бабиным, директором направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования.

Почему после получения предварительного одобрения может прийти отказ?

Действительно, после первичного одобрения на следующих этапах бывают отказы. Они обусловлены тем, что за то время, пока клиент выбирал объект недвижимости, ситуация могла измениться.

Например, заёмщик мог оформить другие кредиты или кредитные карты, запустить процедуру банкротства. При рассмотрении объекта недвижимости осуществляется повторная проверка клиента, и если условия существенно изменились, то по заявке может прийти отказ.

Какие ошибки часто совершают заёмщики после получения первичного одобрения?

До того момента, пока вы не вышли на сделку, не берите дополнительных кредитов, не оформляйте кредитные карты и не меняйте место работы. Это же касается и созаёмщиков по ипотеке.

Также, по возможности, постарайтесь не менять те параметры, по которым вы получили первичное одобрение. Например, при уменьшении размера первоначального взноса и при увеличении суммы кредита ваша долговая нагрузка может превысить допустимое значение, что в свою очередь может стать причиной отказа.

Ещё одна распространённая ошибка заёмщиков до и после получения предварительного одобрения — это веерная рассылка кредитных заявок сразу в несколько банков через кредитных брокеров или через онлайн сервисы. Во-первых, при оформлении данной услуги вы должны дать согласие на использование ваших персональных данных большому числу организаций — как самим банкам, так и их дочерним структурам.

Второй негативный момент — веерная рассылка снижает ваш кредитный рейтинг, так как система считает, что вы пытаетесь взять сразу несколько кредитов в разных банках.

Если одобренные условия не устраивают, лучше работать поочерёдно с каждым банком, а не рассылать заявки сразу в несколько организаций.

Что нужно сделать в первую очередь — получить одобрение по ипотеке или найти объект недвижимости?

Возможны оба сценария. Первый — вы получаете предварительное одобрение и подбираете объект, исходя из одобренной суммы. Более того, при рассмотрении заявки банк может предложить более высокий кредитный лимит. В этом случае у вас появляется возможность выбрать объект подороже, например, трёхкомнатную квартиру вместо двушки.

Но необязательно получать всю одобренную сумму — вы можете взять столько, сколько вам нужно, отказа со стороны банка не будет.

Второй вариант — начать с поиска недвижимости — больше подходит для людей, которые уверены в своих возможностях. У таких клиентов есть достаточный уровень дохода, хорошая кредитная история, то есть они понимают, что с высокой вероятностью получат одобрение.

Что делать после получения предварительного одобрения?

Заёмщик получает СМС о предварительном одобрении, в котором содержится ссылка на личный кабинет Домклик. Это пространство, где есть всё необходимое для дальнейших шагов, в том числе чат с менеджером банка, в котором можно задавать любые вопросы — о подборе объекта, условиях кредитования, оформлении сделки, подключении дополнительных услуг.

Что нужно сделать:

Подобрать объект недвижимости. Клиенты с одобренной ипотекой СберБанка могут получить скидку на ставку по ипотеке в размере 0,3% и 0,7% при выборе недвижимости на Домклик. В личном кабинете добавить продавца (или его агента) в сделку. Он сможет удалённо прислать документы по объекту, задавать вопросы менеджеру в чате. Получить одобрение по объекту. При этом, если после получения одобрения вы найдёте другой объект, то предыдущий можно удалить из личного кабинета и добавить новый. Уточнить все параметры кредитования, определиться с дополнительными услугами, в том числе заказать оценку объекта, и записаться на сделку в офис. Перед визитом также следует ознакомиться с кредитным договором, графиком платежей и договором купли-продажи, если он был заказан через Домклик. В назначенную дату и время прийти в офис. При оформлении сделки также потребуется оплатить первоначальный взнос — это можно сделать через сервис безопасных расчётов , аккредитив или через банковскую ячейку.

Обратите внимание, что любые вопросы, возникающие после оформления ипотеки, можно решить в мобильном приложении Домклик — продлить страховку, оформить налоговый вычет, изменить состав созаемщиков, оформить заявку на досрочное погашение ипотеки с помощью материнского капитала, заказать справки.

Читайте также: Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше?