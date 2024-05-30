Деньги на будущее детей откладывают четверть россиян
Почти каждый четвертый (23,2%) опрошенный россиянин копит деньги на образование, покупку жилья и другие цели для своих детей. Об этом говорится в исследовании СберСтрахования жизни.
При этом, отвечая на вопрос, что необходимо дать ребенку, 85,1% респондентов выбрали здоровье, 79,4% — любовь и заботу, 69,3% — достойное воспитание. Варианты «хорошее образование» и «собственное жилье» набрали 68,9% и 63,7% соответственно.
Каждый пятый родитель желает для своего ребенка хорошей работы, каждый шестой — чтобы тот был финансово грамотным. Еще 9,4% опрошенных полагают, что родители обязаны дать детям стартовый капитал.
Большинство тех, кто копит на будущее детей, живут в Махачкале (47%), Новокузнецке (29%), Астрахани (28%) и Хабаровске (27%). Меньше всего — в Москве (16%), Санкт-Петербурге (18%), Новосибирске и Барнауле (по 19%).
На что копят россияне
Средняя сумма, которую россияне откладывают в месяц, составляет 6,3 тыс. руб. Говоря о цели сбережений, 65,2% назвали оплату образования, 49,6% — покупку недвижимости, 33,9% — здоровье детей, 17% — открытие ребенком собственного дела. 9,1% респондентов считают, что деньги нужны ребенку для того, чтобы чувствовать себя свободно, 6,9% копят на его переезд в другой город.
«В среднем россияне хотят накопить на будущее детей 8 млн руб. Интересно, что у женщин в этом году финансовые цели выше — 9 и 7 млн руб. соответственно», — рассказал вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.
При этом больше всего хотят отложить для детей жители Санкт-Петербурга (16 млн руб.), Москвы (14 млн руб.), Екатеринбурга (11 млн руб.), Севастополя и Челябинска (по 10 млн руб.).
Исследование проводилось в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.
Надо жить ради себя, а не детей. Дети лишь приложение в вашей жизни, есть дети - хорошо, нет детей - еще лучше.