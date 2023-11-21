Данные о всех жильцах могут внести в ЕГРН для защиты покупателей квартир
В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) может появиться информация не только собственниках приватизированных и кооперативных квартир, но и о членах их семей, в том числе бывших. Это дополнительно защитит покупателей недвижимости, сообщили в Ассоциации юристов России (АЮР).
Изменения предложил Минстрой, их уже поддержали в правительственной комиссии.
«Предполагается, что в ЕГРН будут вноситься как сведения о проживающих в квартире бывших членах семьи собственника приватизированной квартиры, если при приватизации у них были равные права пользования этим помещением, так и сведения о проживающих в кооперативной квартире членах семьи собственника. Информацию можно будет внести на основании заявления от собственника», — рассказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.
По его словам, это сделает данные ЕГРН ещё прозрачнее для покупателей квартир.
«На практике информация о том, что кто-то, кроме продавца, имеет право пользоваться продаваемой квартирой, нередко не доводится до покупателя. Впоследствии для него становится неприятным сюрпризом, что в квартире есть жильцы, выселить которых он не вправе», — пояснил Груздев.
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Напомним, что с 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасного использования личной информации. Получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия. Также ранее в России предложили вносить в ЕГРН сведения о покупке жилья на маткапитал.