Дальневосточную ипотеку расширят на новые категории специалистов
Программа Дальневосточная ипотека станет доступна новым категориям востребованных специалистов. Ранее возможность получить ипотеку появилась у врачей и педагогов, независимо от возраста и семейного положения. О планируемых изменениях рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
На заседании комитетов по контролю и развитию Дальнего Востока и Арктики в Госдуме предложили увеличить допустимый возраст для получения льготной ипотеки с нынешних 35 до 40 лет.
В ответ на это Чекунков предложил повышать доступность ипотеки за счет расширения на новые категории востребованных профессий.
«Мы уже расширили "Дальневосточную ипотеку" вне зависимости от возраста на врачей и учителей. <…> Мы согласны и с этим предложением выйдем, но через категорию востребованных специалистов», — сказал Чекунков (его цитирует ТАСС).
О программе
Ранее действие льготной программы Дальневосточная ипотека продлили до 2030 года.
Программапозволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых.
Получить Дальневосточную ипотеку могут:
- Участники программы «Дальневосточный гектар»
- Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
- Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
- Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет
Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено.