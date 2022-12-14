Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Дальневосточную ипотеку расширят на новые категории специалистов

Дата публикации: 14 дек 2022
Дальневосточную ипотеку расширят на новые категории специалистов

Программа Дальневосточная ипотека станет доступна новым категориям востребованных специалистов. Ранее возможность получить ипотеку появилась у врачей и педагогов, независимо от возраста и семейного положения. О планируемых изменениях рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

На заседании комитетов по контролю и развитию Дальнего Востока и Арктики в Госдуме предложили увеличить допустимый возраст для получения льготной ипотеки с нынешних 35 до 40 лет.

В ответ на это Чекунков предложил повышать доступность ипотеки за счет расширения на новые категории востребованных профессий.

«Мы уже расширили "Дальневосточную ипотеку" вне зависимости от возраста на врачей и учителей. <…> Мы согласны и с этим предложением выйдем, но через категорию востребованных специалистов», сказал Чекунков (его цитирует ТАСС).

О программе

Ранее действие льготной программы Дальневосточная ипотека продлили до 2030 года. 

Программапозволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых.

Получить Дальневосточную ипотеку могут:

  • Участники программы «Дальневосточный гектар»
  • Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
  • Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет

Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено. 

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как бесплатно получить землю на Дальнем Востоке: инструкция
24K
Герман Греф назвал программы с самыми низкими ставками на ипотеку
12K
Ипотека в декретном отпуске: ответы на популярные вопросы
35K
Ипотека для зарплатных клиентов СберБанка: ответы на популярные вопросы
112K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
803
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал