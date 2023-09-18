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Новости
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«Дальневосточную ипотеку» предложили выдавать всем работающим россиянам до 36 лет

Дата публикации: 18 сен 2023
«Дальневосточную ипотеку» предложили выдавать всем работающим россиянам до 36 лет

В России предложили расширить программу «Дальневосточной ипотеки», чтобы в нее могли попасть работающие россияне до 36 лет. Об этом пишут Известия со ссылкой на копию письма «Дом.РФ» в Госдуму.

Как указано в документе, инициатива направлена на привлечение молодого населения в Дальневосточный федеральный округ. На сегодняшний день ипотеку по льготной ставке в 2% могут получить только молодые семьи и одинокие родители до 36 лет.

«Необходимо расширять меры поддержки населения с предоставлением жилья. Особенно остро этот вопрос стоит в отдаленных регионах страны, где не очень хорошо обстоят дела с демографической ситуацией. Пока у людей не будет крыши над головой, не будут создаваться и семьи», — прокомментировала вопрос первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, в адрес которой направлено письмо.

По словам управляющего директора госкомпании Светланы Некрасовой, улучшение жилищных условий молодежи по большей части сопряжено с необходимостью накопления средств для приобретения жилья. В том числе на первоначальный взнос по ипотеке. Однако, подчеркнула она, в силу возраста молодежи зачастую сложно накопить деньги, поэтому поддержка и в этом вопросе будет эффективна.

Ранее Домклик писал, что Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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