«Дальневосточную ипотеку» могут расширить
Льготную программу «Дальневосточная и Арктическая ипотека» предложили распространить на заведующих детскими садами в регионах Дальнего Востока. Такую инициативу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«Учитывая, что заведующий детским садом в системе дошкольного образования обеспечивает разработку и утверждение образовательной программы детского сада, имеет прямое отношение к педагогическому процессу, мною направлено обращение в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой распространить программу "Дальневосточная и Арктическая ипотека" на заведующих детскими садами», — приводит пресс-служба ее слова.
Яровую, в свою очередь, об этом попросили педагоги Камчатки. Вице-спикер отметила, что расширение программы может поспособствовать переезду на Дальний Восток специалистов из других регионов.
«Дальневосточная и Арктическая ипотека» позволяет взять кредит на покупку и строительства жилья под низкий процент на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Получить его могут:
- работники ОПК, находящегося на территории действия программы;
- семьи с детьми или без, в которой муж и жена младше 36 лет;
- семьи с одним родителем, которому еще не исполнилось 36 лет, и одним или несколькими детьми до 19 лет;
- работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций;
- граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации;
- участники спецоперации и члены их семей.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Зачем нужна дальневосточная ипотека, если на неё нельзя приобрести вторичку, в деревнях и малых городах не везде есть новостройки и застройщики, как в селе купить жильё?
Анатолий Д.здравствуйте! По программе «Дальневосточная ипотека» покупка недвижимости на вторичном рынке возможна у продавца юрлица или ИП только в сельской местности или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.
Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Домкликв том и дело, что в деревнях и сёлах нет ИП и юр лиц только физические лица продают, в Забайкальском крае например
Анатолий Д.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Эх лучше бы расширил её на вторичное жилье, там где нет новостроек 👍