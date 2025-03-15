Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

«Дальневосточную ипотеку» могут расширить

Дата публикации: 15 мар 2025
«Дальневосточную ипотеку» могут расширить

Льготную программу «Дальневосточная и Арктическая ипотека» предложили распространить на заведующих детскими садами в регионах Дальнего Востока. Такую инициативу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Учитывая, что заведующий детским садом в системе дошкольного образования обеспечивает разработку и утверждение образовательной программы детского сада, имеет прямое отношение к педагогическому процессу, мною направлено обращение в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой распространить программу "Дальневосточная и Арктическая ипотека" на заведующих детскими садами», — приводит пресс-служба ее слова.

Яровую, в свою очередь, об этом попросили педагоги Камчатки. Вице-спикер отметила, что расширение программы может поспособствовать переезду на Дальний Восток специалистов из других регионов.

«Дальневосточная и Арктическая ипотека» позволяет взять кредит на покупку и строительства жилья под низкий процент на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Получить его могут:

  • работники ОПК, находящегося на территории действия программы;
  • семьи с детьми или без, в которой муж и жена младше 36 лет;
  • семьи с одним родителем, которому еще не исполнилось 36 лет, и одним или несколькими детьми до 19 лет;
  • работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций;
  • граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации;
  • участники спецоперации и члены их семей.
Материалы по теме:

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Как вы оцениваете предложение?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии5
А
Анатолий Д.
16 мар 2025

Зачем нужна дальневосточная ипотека, если на неё нельзя приобрести вторичку, в деревнях и малых городах не везде есть новостройки и застройщики, как в селе купить жильё?

Домклик
6 дней назад

Анатолий Д.здравствуйте! По программе «Дальневосточная ипотека» покупка недвижимости на вторичном рынке возможна у продавца юрлица или ИП только в сельской местности или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.

Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.

А
Анатолий Д.
5 дней назад

Домкликв том и дело, что в деревнях и сёлах нет ИП и юр лиц только физические лица продают, в Забайкальском крае например

Домклик
3 дня назад

Анатолий Д.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Анатолий Л.
15 мар 2025

Эх лучше бы расширил её на вторичное жилье, там где нет новостроек 👍

Рекомендуем

Ипотека в 2025 году: условия, какие есть программы, чем отличаются
18 фев 2025
85K
Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой
11 мар 2025
183K
Доля льготной ипотеки на рынке выросла до 84%: исследование
12 мар 2025
1K
Как бесплатно получить землю под строительство дома от государства
22 фев 2025
100K

Актуальное

Золотое кольцо России: список городов и советы путешественникам
сегодня 17:00
118
Эксперты рассказали, какую планировку квартиры лучше выбрать
вчера 10:00
47K
Главное за неделю с 17 по 21 марта 2025 года
21 мар 2025
19K
Центробанк сохранил ключевую ставку — 21%
21 мар 2025
932
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал