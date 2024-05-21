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Новости
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Дачные участки есть почти у половины россиян — опрос

Дата публикации: 21 мая 2024
Дачные участки есть почти у половины россиян — опрос

Садовым, дачным или приусадебным участком владеют 46% опрошенных россиян. Об этом говорят результаты опроса ФОМ.

Как показало исследование, у 21% респондентов нет участка, но они хотели бы его купить. Почти треть (31%) россиян заявили о нежелании его приобретать. Для сравнения: в 2010 году эти цифры были 57%, 27% и 14% соответственно.

Также респондентов спросили, для чего им нужен участок. Такой вопрос задали тем, у кого он есть, и тем, кто о нем мечтает. 41% из них участок необходим для отдыха и общения с природой, 48% — чтобы в той или иной степени обеспечивать семью продуктами питания.

По 12% голосов получили ответы «Вывозить детей на время каникул», «Общаться, приглашать друзей».

Опрос проводился 3-5 мая среди 1,5 тыс. жителей 53 регионов.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
И
Иван П.
22 мая 2024

Статья хорошая. Люди устают от шумного города с интенсивным (бегущим)ритмом жизни. Поэтому покупают маленький кусочек земли. Где размеренная ритм и размеренный темп жизни. У меня дача за 150 км. И даже проехав в пути больше времени. Немного побыв на даче, набираешься сил на продолжительное время. Всём УДачи! Движимся, значит живём!

Домклик
22 мая 2024

Иван П.здравствуйте. Спасибо, что нашли время и поделились своими мыслями ☺️

П
Пользователь
22 мая 2024

Кому вообще нужны дачные участки, ощущение что люди застряли в 18 веке. Хорошо, что среди моих знакомы никто не хочет даже думать об этом.

Домклик
22 мая 2024

Пользователькаждому — свое)

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