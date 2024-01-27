Дачники смогут проводить общие собрания на «Госуслугах»
На «Госуслугах» запустили сервис, с помощью которого члены СНТ могут решать вопросы товарищества дистанционно.
На общих собраниях поднимаются такие темы, как, например, назначение председателя СНТ, покупка или ремонт общего имущества, межевание территорий и так далее.
Чтобы проводить заочные голосования, председатель товарищества должен зарегистрироваться на портале госуслуг от имени СНТ. Для авторизации понадобится электронная цифровая подпись.
Затем ему нужно создать реестр участников товарищества. Там будут содержаться их данные, в том числе ФИО, адрес, почтовый и электронный адреса, номер телефона и кадастровый номер земельного участка.
Садоводы получат уведомление и ссылку на общий кабинет — там каждый подтвердит свое участие, пишет «Российская газета». Если подтверждение не приходит в течение 30 дней, председатель отправляет члену СНТ сообщение на телефон или по почте. Пока садовод не подтвердит участие в онлайн-голосовании, войти в личный кабинет товарищества он не сможет.
Голоса будут подсчитываться автоматически. Протокол общего собрания и его итоги отобразятся в личном кабинете. Для того, чтобы решение дачников имело силу, необходимо собрать минимум 50% голосов от общего числа.