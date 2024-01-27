Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Дачники смогут проводить общие собрания на «Госуслугах»

Дата публикации: 27 янв 2024
Дачники смогут проводить общие собрания на «Госуслугах»

На «Госуслугах» запустили сервис, с помощью которого члены СНТ могут решать вопросы товарищества дистанционно.

На общих собраниях поднимаются такие темы, как, например, назначение председателя СНТ, покупка или ремонт общего имущества, межевание территорий и так далее.

Чтобы проводить заочные голосования, председатель товарищества должен зарегистрироваться на портале госуслуг от имени СНТ. Для авторизации понадобится электронная цифровая подпись.

Затем ему нужно создать реестр участников товарищества. Там будут содержаться их данные, в том числе ФИО, адрес, почтовый и электронный адреса, номер телефона и кадастровый номер земельного участка.

Садоводы получат уведомление и ссылку на общий кабинет — там каждый подтвердит свое участие, пишет «Российская газета». Если подтверждение не приходит в течение 30 дней, председатель отправляет члену СНТ сообщение на телефон или по почте. Пока садовод не подтвердит участие в онлайн-голосовании, войти в личный кабинет товарищества он не сможет.

Голоса будут подсчитываться автоматически. Протокол общего собрания и его итоги отобразятся в личном кабинете. Для того, чтобы решение дачников имело силу, необходимо собрать минимум 50% голосов от общего числа.

Читайте также: Что нужно знать об СНТ при покупке участка

Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Как продать или купить недостроенный дом
16K
Как получить налоговый вычет за строительство дома
134K
Что такое межевание земельного участка и для чего его делают
201K
Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?
79K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
882
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал