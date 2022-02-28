Центробанк поднял ключевую ставку до 20%: как это повлияет на налоги за ипотеку
Центробанк принял срочное решение поднять ключевую ставку. С 28 февраля 2022 года она составила 20% вместо 9,5%.
Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам СберБанк не вводит.
Однако сейчас распространяется недостоверная информация о том, что при получении кредита по льготным ставкам, например, под 2%, клиент обязан будет платить налог — 35%.
Якобы по таким ипотечным кредитам у всех клиентов возникает материальная выгода, т.к. ставка менее 2/3 от ключевой ставки.
Рассказываем, как на самом деле.
Когда возникает материальная выгода
На основании пп. 1 п. 2 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации при получении дохода в виде материальной выгоды налоговая база определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, исчисленной исходя из 2/3 действующей ключевой ставки на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.
Однако необходимо учитывать, что такой доход облагается НДФЛ, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий (пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ):
- физлицо-заемщик и заимодавец (банк) признаны взаимозависимыми лицами либо заемщик состоит с ним в трудовых отношениях;
- экономия на процентах является материальной помощью либо формой встречного исполнения заимодавцем обязательства перед заемщиком (например, оплатой за оказанные им услуги).
Обращаем внимание, что взаимозависимые лица — это организации и физические лица, отношения между которыми могут влиять на условия их сделок.
Взаимозависимость возникает из-за участия в уставном капитале, наличия полномочий по назначению руководства фирмы, должностного подчинения или семейных связей — подробный перечень ситуаций.
Что это значит
Простыми словами, материальная выгода возникает только у сотрудников банка, которые оформили ипотеку в этом же банке. Поэтому если вы не являетесь сотрудником банка, никаких налогов за сниженные проценты по ипотеке в СберБанке вам платить не нужно.
Если вы сотрудник банка и выплачиваете или планируете оформить ипотеку СберБанка, в личном кабинете сопровождения ипотеки Домклик вы увидите подробную инструкцию с калькулятором.