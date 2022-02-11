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Недвижимость
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Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

Дата публикации: 11 фев 2022
Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых.

ЦБ принимает подобное решение второй раз подряд. Ранее он увеличил показатель аналогичным образом в конце 2021 г. 

Таким образом, теперь ключевая ставка достигла рекордного с конца апреля 2017 г. уровня. Тогда она была 9,75%, в начале мая ее снизили до 9,25%. В целом с марта прошлого года ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд.

«Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — сказано в пресс-релизе регулятора.

Повышение ставки ЦБ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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