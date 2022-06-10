Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5%: как это повлияет на ипотеку и экономику России
10 июня 2022 на заседании совета директоров Банка России было принято решение снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень. Разбираемся, почему и что это значит.
Также Банк России понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, а возвращения к целевым 4% — в 2024 году. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, текущее снижение темпов инфляции объясняется падением цен лишь у небольшой группы товаров.
«В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен: это некоторые фрукты и овощи, яйца, сахар. Дешевели и товары длительного пользования, которые еще недавно дорожали двузначными темпами. По основной же массе позиций темпы роста цен хоть и снижаются, но по-прежнему значительно выше 4% в пересчете на год», — пояснила она.
Эффекты санкций против России оказались менее острыми, чем ожидал ЦБ, однако полностью они еще себя не проявили, предупредила Набиуллина. «Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — добавила она.
Зачем ЦБ РФ понижает ключевую ставку
Как правило, понижение ключевой ставки ЦБ приводит к снижению ставок по банковским депозитам и кредитам. Люди с бОльшим желанием начинают брать кредиты и тратить, но менее охотно класть накопления на депозиты. Все это позволяет наполнить экономику страны дешевыми деньгами. Это, в свою очередь, ведет к развитию производства, стимулирует спрос и увеличивает налоговые отчисления. При этом возникает риск ускорения роста цен, то есть инфляции.
У Центробанка есть целевой уровень по инфляции, так называемый таргет — 4%. По мнению регулятора, такой уровень считается комфортным для России, поскольку при нем сохраняется низкий уровень безработицы и в то же время экономический рост не замедляется.
Что сейчас происходит с инфляцией
По состоянию на начало июня годовая инфляция по России составляла 17% (в мае показатель составлял 17,8%). При этом за две последние недели мая цены не изменились — рост составил 0%. А до этого вообще было зафиксировано снижение темпов роста на 0,02%.
Это дефляция, которая может показаться позитивным сигналом, но на самом деле таит в себе больше опасностей, чем инфляция. Снижение цен означает падение спроса, это ведет к сокращению производства на предприятиях. Как следствие, развитие бизнеса затормаживается, они урезают зарплаты сотрудникам или даже увольняют их. У людей падают доходы, и они перестают покупать товары — и все повторяется по бесконечному кругу. Чтоб пресечь такой сценарий, Центробанк и идет на меры по стимулированию экономики.
Как снижение ставки повлияет на экономику и курс рубля
Изменение ставки произошло в шестой раз с начала года. Самым заметным стало ее повышение с 9,5 до 20% годовых в конце февраля — люди начали скупать валюту, снимать наличные, переводить средства на зарубежные счета, экстренно вкладываться в недвижимость, то есть фактически замораживать и выводить деньги из оборота экономики. Все это вынудило ЦБ пойти на жесткие, но эффективные меры. Уже в середине апреля ситуация стабилизировалась, и ЦБ относительно быстро начал снижать ключевую ставку и теперь приблизился к докризисному уровню.
Смягчение денежно-кредитной политики, как ожидается, сделает кредиты более доступными, что будет способствовать трансформации экономики.
Еще одна цель действий ЦБ — сдержать резкое укрепление курса рубля, который за последние полтора месяца вырос до рекордных значений.
Что будет с ипотекой
Центробанк ожидает, что ипотека в России постепенно оживится. «Ипотека действительно припала после повышения нами ключевой ставки. Но сейчас задействованы и разворачиваются льготные программы, плюс к этому мы снижаем ставки. Мы исходим из того, что ипотека постепенно оживится», — заявила Набиуллина.
Снижение ключевой ставки означает, что коммерческие банки теперь могут занимать деньги у ЦБ на более выгодных условиях. Соответственно, они смогут сделать более доступными кредиты для своих клиентов. Логично, что это приведет к росту покупательской активности граждан.
Экономист Артем Цогоев прогнозирует падение ипотеки на «вторичку» до 10-9,5%, что активизирует продажи в этом сегменте. «Это, в свою очередь, наконец-то начнет питать и рынок новостроек», — отметил он.
«После каждого снижения [ключевой] ставки мы видим рост заявок на кредиты и количества одобрений. Так было в апреле, в мае и, прогнозируем, будет в июне», — заявил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.
«Ставки по банковским продуктам двинутся вслед за ключевой ставкой, при этом быстрее отреагируют вклады. Затем постепенно будут снижаться и ставки по кредитным продуктам, стимулируя тем самым кредитную активность населения и восстановление спроса в экономике», — прогнозирует Перфильев.
Восстановление активного спроса — это именно то, чего не хватает в последнее время рынку недвижимости. После февраля цены на жилье выросли вместе со ставками на ипотечные продукты — большинство граждан отложили покупки до лучших времен. В то же время санкции, из-за которых поставки иностранных комплектующих оказались под вопросом, затормозили процесс возведения нового жилья.
«Снижение [ключевой] ставки приведет к снижению ставок по долгосрочным кредитам и ипотеке, что положительно скажется на спросе и на возможности развития бизнеса в текущей ситуации замещения некоторых зарубежных производителей», — считает директор вертикали «Ипотека и недвижимость» Банки.ру Артур Ахметов.
Еще один стимул — депозитов с двузначными значениями ставок больше не будет, а это значит, что граждане начнут искать другие пути размещения свободных средств, и вложение в недвижимость — один из таких путей. Люди, которые откладывали решение о покупке квартиры, смогут вернуться к этому вопросу.