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Что предлагают лидеры строительного рынка Москвы в 2023 году — исследование Домклик

Дата публикации: 12 дек 2023
Что предлагают лидеры строительного рынка Москвы в 2023 году — исследование Домклик
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Недавно аналитический центр Домклик составил рейтинг самых востребованных застройщиков Москвы по итогам 2023 года. Результаты показали, что компании из топ-10 охватывают практически все сделки в столице.

В этом исследовании аналитики разбирают характерные особенности предложений со стороны самых востребованных застройщиков Москвы. Эксперты сравнивают площади выставленных на продажу квартир, комнатность, а также долю жилья без отделки.

Методология: что и как считали аналитики

Предметом анализа стали объявления о продаже недвижимости в Москве, размещенные на Домклик. Для каждого застройщика из списка топ-10 по Москве, а также для всех остальных застройщиков были рассчитаны следующие параметры:

  • медианная площадь лотов;
  • распределение по комнатности (студии, 1, 2, 3, 4+ комнаты);
  • доля квартир без отделки.

Топ-10 востребованных девелоперов в Москве. Особенности предложения

Топ-10 холдингов Москвы по количеству проведенных сделок в 2023 году. Показаны следующие характеристики предложения: медианная площадь (в кв.м.), процент малогабаритного жилья (студий и однокомнатных квартир), а также доля квартир без отделки. Дополнительно приведены обобщенные данные по остальным застройщикам Москвы. В рамках каждого параметра наименьшие показатели обозначены красным цветом, наибольшие – зеленым. Данные Сбера и Домклик
Топ-10 холдингов Москвы по количеству проведенных сделок в 2023 году. Показаны следующие характеристики предложения: медианная площадь (в кв.м.), процент малогабаритного жилья (студий и однокомнатных квартир), а также доля квартир без отделки. Дополнительно приведены обобщенные данные по остальным застройщикам Москвы. В рамках каждого параметра наименьшие показатели обозначены красным цветом, наибольшие – зеленым. Данные Сбера и Домклик

По данным аналитиков Домклик, в этом году подавляющее большинство лотов в Москве (84,8%) было приобретено у десяти крупнейших строительных компаний. Лидером столичного рынка стала ПИК: с ее участием было проведено 22,3% сделок. Вторую строчку заняла ГК Самолет: на ее долю приходится примерно каждый пятый кредит (20,1%). На третьем месте по спросу находится ГК А101 (16,1%).

Проанализировав выставленные квартиры, эксперты выяснили, что застройщики, лидирующие по количеству сделок, чаще других выставляют на продажу малогабаритное жилье. Так, медианный размер квартиры у ПИК и ГК Самолет — лидеров рейтинга — составляет 42-43 кв. м., в то время как в большинстве компаний медианная площадь лота — около 50 кв. м и более. У компаний, которые не вошли в топ-10, медианная площадь квартир значительно выше — 68 кв. м.

Кроме того, в предложении топовых застройщиков гораздо чаще встречаются студии и однокомнатные квартиры. Так, у лидера рейтинга компании ПИК около 60% выставленных лотов приходится на однокомнатные квартиры и студии. Высокая доля «однушек» также отмечается у застройщика ЛСР и «Новые Ватутинки». В то время как в большинстве компаний процент малогабаритного жилья в общем объеме предложения составляет 30-40%. У застройщиков, не вошедших в топ-10 по спросу, доля студий и однокомнатных квартир составляет менее 30%.

Сравнение выставленных на продажу квартир также показывает, что большинство застройщиков сегодня предлагают квартиры без отделки. Практически во всех случаях процент жилья без отделки в общем объеме предложения составляет более 50%. У «Новые Ватутинки», ГК Гранель, Level Group и ЛСР процент жилья без отделки и вовсе приближен к 90-100%. Исключение составляют только ПИК и ГК ФСК, у которых доля жилья без отделки равна 3,3% и 17,5% соответственно.

Сегодня внимание покупателей и застройщиков всё больше смещается к малогабаритным квартирам. Так, у самых востребованных девелоперов Москвы доля студий и однокомнатных квартир в общем объёме предложения достигает 60%. Средняя площадь выставленных лотов — 25 и 35 квадратных метров соответственно.

Дело в том, что при растущих ценах покупатели снижают требования к площади будущего жилья, а застройщики, соответственно, активнее выводят на рынок объекты с малогабаритной планировкой.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Топ-10 востребованных девелоперов в Москве. Комнатность и площадь

Топ-10 холдингов Москвы по количеству проведенных сделок в 2023 году. Распределение предложения по комнатности, цифрами указана медианная площадь лотов (в кв.м.). Дополнительно приведены данные по остальным холдингам Москвы (обобщенно). Данные Домклик
Топ-10 холдингов Москвы по количеству проведенных сделок в 2023 году. Распределение предложения по комнатности, цифрами указана медианная площадь лотов (в кв.м.). Дополнительно приведены данные по остальным холдингам Москвы (обобщенно). Данные Домклик

Распределение выставленных объектов по комнатности и оценка площади позволили выделить дополнительные особенности предложения от застройщиков, входящих в топ-10.

1. ПИК, ЛСР и «Новые Ватутинки» более 50% предложения охватывает малогабаритное жилье – студии и однокомнатные квартиры (58,6%, 63,1% и 59,9% соответственно). Кроме того, студии в объявлениях ПИК и ЛСР входят в тройку самых маленьких по площади (22,6 и 23,2 кв.м. соответственно).

2. Если не считать студии, ГК «А101» и ГК Самолет выставляют на продажу квартиры с наименьшей площадью. В двухкомнатных квартирах показатель равен 43,5 и 42 кв.м. соответственно, в трехкомнатных — 65,4 и 66,4 кв.м., в квартирах с 4 и более комнатами — 77,2 и 80,8 кв.м. Наименьшая площадь однокомнатных квартир зафиксирована у ГК А101 — 24,4 кв.м.

3. Чаще всего многокомнатное жилье (с 3 и более комнатами) предлагается у таких застройщиков, как ГК ФСК (38,6%), ГК Гранель (38,4%) и Level Group (36,8%).

Также аналитики отмечают, что среди топ-10 застройщиков Абсолют Недвижимость и MR GROUP входят в топ-3 по площади жилья практически во всех сегментах. Так, площадь студий равна 27,5 и 27,1 кв.м. соответственно, однокомнатных квартир — 41,7 и 42,4 кв.м., двухкомнатных квартир — 64 и 61,3 кв.м., трехкомнатных — 91,2 и 85,3 кв.м.

Новостройки
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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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