Эксперты рассказали, в каких районах Новой Москвы жилье подорожало сильнее всего
Цены на квартиры в поселениях Кокошкино, Десеновское и Московский увеличились в среднем на 10% за год. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании «Метриум».
Больше всего стоимость «квадрата» выросла в районе Кокошкино — на 10,9%, до 227,5 тыс. руб. в ноябре этого года. На второй позиции поселение Десеновское, где цена 1 кв. м повысилась на 10,1%, до 224,9 тыс. руб., на третьей — Московский с 9,6% (242,2 тыс. руб.)
Далее следуют поселения Марушкинское (+9,1%) и Рязановское (+7,7%) — там стоимость «квадрата» достигает 236,6 тыс. руб. и 227,1 тыс. руб. соответственно.
В компании «Метриум» связывают такое подорожание новостроек в Кокошкино с активной стройкой единственного комплекса, чьи квартиры там продаются. Речь идет о ЖК «Новое Очаково». В Десеновском же интенсивно развивается инфраструктура, а в районе Московский за год сдали два дома, в том числе самый дорогой в Новой Москве проект бизнес-класса Homecity, подчеркнули в «Метриум».