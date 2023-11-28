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Дачную амнистию для СНТ могут продлить до 2031 года
Дата публикации: 28 нояб 2023
Дачную амнистию для зданий и сооружений общего пользования садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в России могут продлить до 1 марта 2031 года. Такой законопроект внесли в Госдуму.
Амнистия коснется зданий и сооружений общего пользования СНТ, возведенных до 2004 года. Сейчас их можно поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности в упрощённом порядке, но до 1 января 2024 года. После этого зарегистрировать постройки можно будет только через суд.
«Реализация положений законопроекта обеспечит необходимую правопреемственность по ранее возникшим правоотношениям, а также окажет положительное влияние на динамику развития гражданского оборота недвижимости», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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