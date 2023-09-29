Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 октября 2023 года
- Появятся единые нормы распоряжения общим имуществом
- За порчу общего имущества будут платить жильцы
- Центробанк снизит риски для рынка ипотеки
- Услуги банков станут доступнее жителям отдалённых регионов
- Заработает новый закон для владельцев гаражей
- Россияне начнут оплачивать услуги нотариусов по новому тарифу
- Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной
- В России усилят контроль за телефонными мошенниками
- Пользователям сайтов расскажут, как подбираются рекомендации
Владельцев и покупателей недвижимости в России со следующего месяца ждёт много изменений. Традиционно рассказываем, какие законы вступают в силу с 1 октября 2023 года.
Появятся единые нормы распоряжения общим имуществом
С 1 октября 2023 года нормы для общего имущества станут едиными для многоквартирных домов, коттеджных, дачных посёлков и гаражных кооперативов.
Теперь, по новому пункту Гражданского кодекса «Общее имущество собственников недвижимых вещей», доля жителя в праве на общее имущество будет пропорциональна его площади недвижимости в собственности. Отдельно эту долю продать нельзя, как и выделить в натуре. Рассмотрим на примере дачных посёлков. Если собственник решит продать свой участок, то доля в общем имуществе тоже перейдёт к покупателю: не получится продать отдельный участок земли.
Законом также устанавливается способ подсчёта голосов на общем собрании. Число голосов на общем собрании, которые принадлежат собственнику, будет пропорционально его доле в праве на общее имущество. Вернёмся к примеру с дачными посёлками. Чем больше участок, тем больше доля собственника в общей собственности, тем больше его голосов на общем собрании.
Каждый собственник будет принимать участие в содержании общего имущества пропорционально своей доле. При этом оплачивать возможные издержки в случае его действий или бездействия он будет сам.
Кроме этого, закон устанавливает, что общее имущество может быть передано третьим лицам, если это не нарушает права других собственников, а по результатам голосования на общем собрании инициатива наберёт не менее чем 2/3 голосов. Изменение разрешит спорные случаи, например, когда один из жителей выкупает ворота на въезд в дачный посёлок, а другие вынуждены заезжать на территорию только с его одобрения.
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За порчу общего имущества будут платить жильцы
Теперь платить за вандализм и другую порчу общего имущества будет не управляющая компания, а сами жильцы. Нарушителей будут отслеживать по камерам видеонаблюдения или со слов очевидцев. Такие поправки в Гражданский кодекс вступают в силу 1 октября.
Это значит, что платить придётся за разрисованные стены в подъездах, порчу лифтов, забитые мусоропроводы и канализацию, хранение в подъезде личных вещей, что нарушает нормы противопожарной безопасности. Ещё придётся оплачивать издержки, связанные с коммунальными авариями, если собственники не участвовали в общем собрании или голосовали против ремонта коммунальной инфраструктуры.
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Центробанк снизит риски для рынка ипотеки
С 1 октября 2023 года Центробанк вновь повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы защитить заёмщиков и банки от возможных рисков.
Регулятор объясняет, что в России наблюдается активный рост ипотечного кредитования, однако часто это происходит из-за выдачи ипотеки наиболее рискованным группам клиентов. Это негативно сказывается на рынке кредитования.
Надбавки устанавливаются в сегменте первичного рынка, чтобы учесть завышение стоимости квартир в новостройках. На вторичном рынке жилья надбавки будут повышаться в меньшей степени.
Меры приведут к более сбалансированным темпам роста ипотеки, ожидают в Центробанке. Если ситуация улучшится, регулятор будет готов смягчить требования.
Услуги банков станут доступнее жителям отдалённых регионов
Центробанк с 1 октября упростил для банков процесс организации передвижных пунктов.
Теперь банки смогут быстрее открывать мобильные офисы в отдалённых и малонаселённых территориях страны, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций. Жителям таких территорий будут оказывать услуги кредитования, переводов и не только.
Заработает новый закон для владельцев гаражей
1 октября также вступит в силу закон о деятельности гаражных объединений.
Он вводит такие понятия как «гараж», «гаражный комплекс», «территория гаражного назначения». Под гаражом понимается нежилое здание, которое может использоваться только для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей.
Кроме того, новый закон о гаражах впервые детально объясняет правовой статус собственников гаражей и машино-мест, а также их общего имущества.
Согласно документу, каждый собственник гаража имеет долю в праве общей собственности на общее имущество в границах территории гаражного назначения пропорциональную площади его гаража.
Также закон регулирует понятие общего имущества в гаражном комплексе, включая лестничные площадки, лестницы, лифты и коридоры. Это значит, что решения о ремонте гаражей, благоустройстве земельного участка, выборе способа управления имуществом и заключении договоров с коммунальными службами будут приниматься общим собранием собственников.
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Россияне начнут оплачивать услуги нотариусов по новому тарифу
В России заработает закон о тарификации нотариальной деятельности. Это значит, что с октября нотариусы будут взимать за свои услуги единый нотариальный тариф.
Сейчас стоимость нотариальных действий состоит из двух частей: это госпошлина и плата за услуги правового и технического характера (УПТХ). Новый единый тариф делится на федеральный — аналог госпошлины и региональный тариф — по сути, оплата УПТХ. Она будет рассчитываться для каждого региона в отдельности — с учётом прожиточного минимума на душу населения.
Планируется, что изменения повысят доступность услуг нотариуса для всех категорий населения. А ещё, нотариусы смогут самофинансироваться, что позволит им активнее развиваться.
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной
Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» с октября станет обязательной, и войти в учётную запись без второго фактора будет нельзя.
Двухфакторная аутентификация — дополнительный способ подтверждения входа, помимо логина и пароля.
При входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки: по СМС, одноразовому коду или по биометрии. Подключить вход на портал удобным для вас способом нужно в разделе «Безопасность».
Если у человека нет телефона, привязанного к аккаунту, для подключения второго фактора придётся обратиться в МФЦ.
В России усилят контроль за телефонными мошенниками
Российские банки начнут с 1 октября предоставлять Центробанку подробную информацию о мошеннических переводах. Если раньше банки могли назвать только конечного получателя похищенных денег, то теперь подозрительные транзакции будут отслеживать по 50 признакам.
Например, отслеживать будут такие случаи, когда онлайн-банк клиента активен в разных регионах, или клиент оформляет предодобренный кредит сразу после снятия блокировки в онлайн-банке после ввода неверного логина, пароля или номера телефона.
В то же время банки будут обязаны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.
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Пользователям сайтов расскажут, как подбираются рекомендации
С 1 октября в России заработает закон об особенностях предоставления информации с помощью рекомендательных технологий. Они собирают, систематизируют и анализируют предпочтения российских интернет-пользователей.
Теперь владельцы сайтов должны будут уведомлять пользователей о том, какие рекомендательные технологии они используют. Это касается в том числе банковских сайтов и сайтов по подбору и продаже недвижимости (классифайдов). Теперь пользователи будут знать, как и какую информацию о них собирают для подбора рекомендаций.
По сути, изменения дополняют закон о защите персональных данных.