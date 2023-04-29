Что изменилось на рынке недвижимости в марте 2023 года — исследование Домклик
В новом исследовании аналитики Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках в марте 2023 года. Также эксперты посчитали средний размер скидки, которую получают покупатели при оформлении ипотеки на покупку квартиры на вторичном рынке.
Указанные показатели рассчитаны для топ-10 регионов по количеству ипотечных выдач в Сбере за март 2023 года.
Как менялись цены на новостройки
В марте произошло незначительное увеличение стоимости квадратного метра в новостройках — со 112 до 114 тысяч рублей (+2,6% по сравнению с февралем). Такой незначительный рост является следствием стабилизации уровня цен после довольно существенного снижения.
Напомним, что в феврале стоимость квадратного метра снизилась до 112 тысяч рублей с отметки в 120 тысяч рублей (это уровень второго полугодия 2022 года).
Между тем в большинстве крупнейших регионов стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам уже стабилизировалась после краткосрочного повышения в начале года.
Больше всего стоимость кв. м первичного жилья в марте снизилась в Татарстане (-2,7%), Московской (-1,1%), Тюменской (-1,1%), Ростовской (-0,9%) областях и в Краснодарском крае (-0,5%). В Москве цены практически не изменились — цена за квадрат уменьшилась на 0,1%.
Можно выделить ряд регионов, где цены на квартиры в новостройках продолжают увеличиваться. Это Свердловская область (+4,1%), Республика Башкортостан (+4%), Челябинская область (+5,9%). В данном случае рост цен уже не относится к событиям конца года и скорее является реакцией застройщиков на введение все более жестких ограничений со стороны Центрального банка.
Как менялись цены на вторичку
В марте стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла незначительно — рост составил около 1%. То есть, с учетом динамики за период с ноября 2022 года, можно сказать, что цены стагнируют.
Количество предложений при этом пошло на спад: на начало месяца на витрине Домклик было размещено 696,5 тысяч объявлений, на конец — 678,8 (-2,5%). Эксперты утверждают, что главная причина снижения объема предложения заключается в достаточно высокой покупательской активности. О повсеместном укреплении спроса на ипотеку читайте в нашем материале.
В столичных регионах медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам и по соответствующим предложениям также осталась на уровне февраля: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области фиксируется изменение в пределах 1%.
В то же время можно выделить ряд регионов, где стоимость вторичного жилья продолжает расти: Тюменская область (+5%), Ростовская область (+5%), Челябинская область (+2%), Краснодарский край (+2%). По мнению аналитиков Домклик, в данном случае рост цен обусловлен уверенностью продавцов в стабильности спроса. Кроме того, сказывается рост курса доллара по отношению к рублю.
Какую скидку получает покупатель в процессе сделки на вторичном рынке
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).
Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
Растущий спрос на ипотеку и на вторичное жилье, в частности, привел к достаточно серьезному сдвигу в поведении продавцов: с февраля разница между стоимостью квартиры в объявлении и в сделке составляет 1%. При этом на протяжении всего четвертого квартала и в начале года значение параметра было на уровне 1,3%. То есть продавцы стали значительно реже идти на уступки и снижать цену в процессе сделки.
Как и в прошлом месяце наибольшие скидки из рассмотренных топ-10 регионов предлагают жители Москвы и Краснодарского края: собственники вторичного жилья в среднем снижают цену на 2,1-2,2% от стоимости квартиры в объявлении.
Список регионов, где продавцы в меньшей степени готовы на уступки, также изменился незначительно за прошедший месяц. По-прежнему наименьший дисконт фиксируется в Челябинской области (около 0%, то есть практически отсутствует), Свердловской (0,1%) и в Московской областях (0,5%).
Вывод
По мнению аналитиков Домклик, динамика спроса на ипотечное кредитование вкупе с динамикой цен позволяет говорить о стабилизации рынка недвижимости. Так, стоимость квадратного метра в новостройках пока колеблется в поиске нового баланса спроса и предложения, в то время как стоимость готового жилья уже вышла на равновесие и практически не меняется. При отсутствии новых шоков рынок продолжит восстанавливаться благодаря накопленному отложенному спросу и новой расширенной льготной ипотеке.