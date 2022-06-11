Кто покупает квартиры: портрет россиянина с точки зрения недвижимости
Женщина, 35 лет, замужем, с детьми. Работает в торговле, владеет складом, водит машину, отдыхает на даче. Мечтает о большом загородном доме, но пока живет в новостройке в Москве (или крупном городе), за которую выплачивает ипотеку.
Специально ко Дню России на основе данных анализа по динамике рынка недвижимости, мы составили портрет среднестатистического россиянина, приобретавшего жилье в последние год-полтора. Картина получилась неожиданная и любопытная.
Как покупают недвижимость в России
В 2021 году на российском рынке недвижимости был поставлен рекорд — общий объем инвестиций в эту сферу составил 390 миллиардов рублей (5,4 миллиарда долларов), что на 37 % больше, чем годом ранее. По утверждению консалтинговой компании CBRE, это максимальный показатель за всю современную историю страны. Для сравнения: общий объем инвестиций в мире в прошлом году вырос на 22 % и составил 1,05 триллионов долларов.
По данным большинства аналитиков среднестатистический портрет покупателя недвижимости сейчас выглядит так:
- Возраст: 25-45 лет (65 % всех респондентов)
- Образование: высшее
- Сфера деятельности: IT, торговля или строительство
Что интересно, большинство покупателей — женщины, на их долю приходится 55 % всех сделок. Две трети из них состоят в законном браке и растят двух детей. Меньше всего шансов стать потенциальными владельцами недвижимости у научных сотрудников и работников сельского хозяйства, а также у граждан старше 56 лет.
Какие предпочтения у россиян
Что именно приобретают россияне? Прежде всего, квартиры. В прошлом году, по статистике Минстроя, в эксплуатацию было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордом со времен СССР.
Самой выгодной покупкой по-прежнему считается квартира в Москве — на долю столицы приходится 32,5 % продаж. На втором месте по популярности Краснодар — 13,8 %, на третьем Санкт-Петербург — 12,6 %. Также россиян интересует жилье в городах-миллионниках — Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону.
Наибольшим спросом пользуются новостройки — их продажи за год выросли на 30 %. Чаще всего россияне приобретают квартиры в домах комфорт-класса — 37 %, за ними следуют ЖК бизнес-класса — 27 %.
Элитные квартиры смогли себе позволить 23 % покупателей, а вот на долю эконом-класс приходится всего 13 % продаж. По количеству комнат россияне чаще выбирают двухкомнатные квартиры. 44 % покупателей предпочитают современное жилье с уже готовой чистовой отделкой.
Способы покупки жилья
Стоимость «двушки» в столичной новостройке сегодня составляет около 10-11 миллионов рублей. Большинству соотечественников приходится брать кредит. Каждый третий россиянин, оформляющий ипотеку, делает первый взнос в размере 1,5–2,5 миллионов рублей, а каждый четвертый изначально вносит 3-5 миллионов рублей. В дальнейшем почти 30% покупателей тратят на обслуживание кредита половину семейного бюджета, а 25 % отдают около трети ежемесячных доходов.
Однако ради покупки квартиры наши граждане вынуждены экономить. Так, 65,2 % покупателей недвижимости отказывают себе в туристических поездках, 56,6 % ограничивают себя в развлечениях, а 49 % откладывают покупку нового автомобиля. На одежде, обуви и бытовой технике экономят около 40 % респондентов.
Тем не менее 77 % россиян не жалеют, что купили жилье в ипотеку. Большинство из них приобретают квартиру «для себя»: чтобы улучшить жилищные условия, съехать со съемной жилплощади или в подарок выросшим детям. Но 18 % рассматривают новостройку как инвестицию: половина таких покупателей надеется впоследствии квартиру перепродать, а еще 40 % — сдать в аренду. Причем после пандемии доля россиян, зарабатывающих на жилье, увеличилась — почти в три раза.
Впрочем, квартира в крупном городе — не единственное, чем владеют граждане России. 46 % соотечественников имеют загородную недвижимость. Дачников с небольшими участками больше всего в Москве и Подмосковье (38 %), капитальные дома построили себе 14 % россиян, большинство из них — жители Северного Кавказа.
Помимо жилья россияне активно приобретали коммерческую недвижимость. Так, за 2021 год на нее было потрачено 190 миллионов рублей, а лидером продаж в этом секторе стали складские помещения — по данным экспертов CBRE вложения в них увеличились за год на 24 % и достигли 69 миллиардов рублей.
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Чего аудитория ждёт от рынка жилья
При в целом позитивной динамике, определенное затишье на рынке недвижимости наступило весной этого года. Инфляция, общий рост цен, увеличение ставок по ипотеке — все это привело к тому, что спрос на квартиры на рынке значительно сократился.
Тем не менее, 60 % наших граждан планируют в ближайшие три года улучшить свои жилищные условия. По данным оперативного мониторинга аналитического центра НАФИ, каждый пятый россиянин хотел бы приобрести собственное жилье, причем 15 % рассматривают покупку квартиры, а 6 % сами хотят построить дом. 36 % россиян собираются сделать в принадлежащих им квартирах хотя бы ремонт, причем желательно на собственные средства.
А еще россияне по-человечески мечтают. Согласно многочисленным соцопросам, больше половины соотечественников хотели бы жить загородом в собственном двухэтажном доме с большой кухней и террасой, в безопасном районе с хорошо развитой инфраструктурой, в окружении дружелюбных соседей. Позволяют ли их доходы приобрести и содержать такой дом или нет, участникам опросов совершенно неважно.