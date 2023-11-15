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Что хотят изменить в правилах посуточной аренды жилья в России: главное

Дата публикации: 15 нояб 2023
Что хотят изменить в правилах посуточной аренды жилья в России: главное

Депутаты Госдумы планируют внести поправки в законопроект о посуточной аренде жилья ко второму чтению, включая ответственность арендодателя за жильцов. Об этом говорилось в ходе круглого стола на тему «Как защитят интересы нанимателей, собственников и соседей при посуточной аренде жилья».

В 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы, между тем статус краткосрочной аренды остался не уточнен. В связи с этим в Жилищном кодексе предлагается четко прописать, что сдача жилья разрешена при условии «соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества». Такие нововведения должны вывести рынок краткосрочной аренды жилья из «серой» зоны.

Ранее СМИ писали, что для сдачи квартиры посуточно необходимо согласие не менее 75% жильцов дома. По словам председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галины Хованской, такой вопрос даже не обсуждался депутатами.

Какие изменения хотят внести

Законодатели планируют ввести ответственность за сдачу квартиры без приборов учета. В соответствии с ФЗ №261 приборы учёта коммунальных ресурсов должны стоять в каждой квартире, чтобы граждане понимали, как начисляется плата за ЖКУ. Для защиты прав арендаторов депутаты предлагают штрафовать наймодателей, которые не соблюдают этот закон.

Кроме того, арендодателей обяжут уведомлять госорганы о том, что они сдают квартиру. По словам парламентариев, это необходимо, чтобы власти смогли быстро отреагировать в случае совершения жильцами правонарушения.

Также будет предложено возложить ответственность за арендаторов на собственника. То есть за нарушение прав соседей будет отвечать наймодатель.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева добавила, что формально срок подготовки законопроекта ко второму чтению составляет 30 дней.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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