Число сделок в новостройках Москвы выросло в 2 раза за месяц
Число сделок в новостройках Москвы выросло почти в два раза за март 2023 года по сравнению с февралём. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по Москве.
«В марте 2023 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 13 001 договор участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 76,1% больше результата предыдущего месяца (7 382 ДДУ). Данный показатель на 9,2% меньше марта 2022 года (14 313 ДДУ), но на 1,3% больше аналогичного периода 2021 года (12 831 ДДУ)», — рассказали в ведомстве.
Такой рост мартовских сделок по отношению к февральским зафиксирован впервые, отметил глава столичного Росреестра Игорь Майданов.
«Никогда ещё март не показывал такого резкого скачка сделок по отношению к февралю — рост на 77% регистраций договоров при покупке квартир мы фиксируем впервые. Конечно, мартовский показатель скорректировал отрицательную динамику на первичном рынке жилья и в итоге первый квартал закрылся сопоставимым с 2021 годом объемом сделок (20,8 тыс. ДДУ). При этом разница к январю-марту 2022 года в сегменте жилой недвижимости составила 22,5%»,— отметил Майданов.