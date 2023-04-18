Число сделок на вторичном рынке в Москве выросло почти на 40% за месяц
Количество договоров купли-продажи жилья в Москве за март выросло на 38,3% по сравнению с февралем 2023 года, сообщили в Управлении Росреестра по Москве.
«Управлением Росреестра по Москве в марте 2023 года зарегистрировано 14,5 тыс. перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, показатель на 38,3% превзошел февральский результат (10, 5 тыс.)», — рассказали в столичном Росреестре.
Всего в первом квартале 2023 года оформлено 33 тыс. договоров купли-продажи. Ведомство отмечает прирост сделок из месяца в месяц на вторичном рынке в среднем на треть.
«Постпандемийные настроения нового времени внесли свои коррективы в секторе, но государственная поддержка строительной отрасли в целом и рынка недвижимости в частности, способствуют улучшению жилищных условий граждан — только в Москве ежемесячно в Управление обращаются в среднем свыше 11 тысяч человек с заявлениями на регистрацию переходов прав на квартиры», — отметил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.