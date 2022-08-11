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Недвижимость
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Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки

Дата публикации: 11 авг 2022
Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки

Домклик упростил межрегиональные неипотечные сделки: теперь покупателю и продавцу необязательно приезжать в одно отделение Сбера. При оформлении сделки на сайте Домклик в разделе «Сделка за свои средства» достаточно поставить галочку напротив пункта «Межрегиональная сделка».

После этого система забронирует слот и для покупателя, и для продавца, находящихся в разных населённых пунктах. Предварительное обсуждение всех деталей сделки происходит онлайн на Домклик: в специальном чате общаются сразу два менеджера Сбера — от покупателя и продавца, в разных городах, но в едином информационном поле.

В назначенное время покупатель приходит на сделку в своём городе, а продавец — в своём. Специалисты банка, каждый в своём офисе, проверяют, что перед ними реальные участники сделки, после чего стороны подписывают документы.

Сделка проводится с использованием сервисов безопасных расчётов и электронной регистрации от Домклик, чтобы быстро и безопасно зарегистрировать право собственности в Росреестре. Покупатель переводит деньги за квартиру на специальный защищённый счёт, где они хранятся до регистрации сделки. После получения подтверждения от Росреестра о регистрации покупатель получает по электронной почте и онлайн в личном кабинете Домклик зарегистрированные документы, а продавец — деньги за квартиру на свой счёт.

«Мы продолжаем совершенствовать клиентский сервис для всех типов сделок с жилой недвижимостью. Раньше, если покупатель и продавец жили в разных городах, кому-то приходилось приезжать в другой город для завершения сделки, что занимало время и приводило к лишним расходам. Сейчас процесс выстроен таким образом, что клиенту никуда ездить не нужно. Сначала мы упростили проведение ипотечных сделок, а теперь — и сделок за собственные средства. Заказать проведение межрегиональной сделки можно онлайн в личном кабинете Домклик, либо в агентстве недвижимости — партнёре Сбера».

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Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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