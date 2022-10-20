Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
1K

Число регистраций ДДУ в Москве выросло почти на 40% в третьем квартале

Дата публикации: 20 окт 2022
Число регистраций ДДУ в Москве выросло почти на 40% в третьем квартале

Падения интереса к долевому участию (ДДУ) в строительстве в столице во втором квартале 2022 года не случилось. Более того, в третьем квартале интерес к нему вырос на 39,2%, сообщили в Управлении Росреестра по Москве. По данным ведомства, рост регистраций договоров ДДУ зафиксирован как в жилом, так и нежилом секторе.

Сентябрь по числу зарегистрированных договоров в жилом и нежилом фондах «вырос» по сравнению с августом на 11,9%. В абсолютных цифрах это 10 493 и 9 371 ДДУ соответственно. Из них 7 675 договоров приходится на жилую недвижимость. В этом сегменте рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 11,8%. Кроме того, сентябрь на 42,8% побил антирекорд мая, когда число регистраций упало до 7 344 ДДУ.

С учетом числа сделок в сентябре (22 759 ДДУ) третий квартал 2022 года отыграл падение второго квартала на 39,2% (16 354 ДДУ). А если сравнить с аналогичным кварталом прошлого года, то в этом году этот сегмент рынка недвижимости практически вернулся к показателям успешного 2021 года (прошлогодний показатель выше всего на 341 договор). 

В нежилом фонде тоже замечен рост. Здесь число зарегистрированных договоров долевого участия в сентябре на 12,5% выше августа: 2 818 и 2 505 ДДУ соответственно. И даже обошел результат прошлого сентября на 700 ДДУ (2 118 ДДУ). А итоги третьего квартала на 18,9% выше аналогичного периода 2020 года (6 711 ДДУ). 

Число регистраций ДДУ в Москве выросло почти на 40% в третьем квартале №1

Всего в январе-сентябре 2022 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 95 005 договоров участия в долевом строительстве в жилом и нежилом фондах, что на 5,5% меньше аналогичного показателя прошлого года (100 536 ДДУ) и на 34,5% выше 9 месяцев 2020 года (70 646 ДДУ).

 «В месячном выражении мы фиксируем незначительное снижение к прошлому году и при покупке жилья, и при оформлении коммерческой недвижимости. Подобные показатели обусловлены тем, что в настоящий момент первичный рынок находится в поиске баланса между новыми экономическими условиями, стабилизацией цен на квартиры в Москве и коррекцией ипотечных ставок», — пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Цены на квартиры в Москве

Ранее аналитический центр Домклик определил среднюю стоимость стандартной однокомнатной квартиры 35 кв. м. Так, самые бюджетные предложения о продаже квартир на первичном рынке можно встретить в Троицком, Новомосковском, Зеленоградском, Северо-восточном административных округах города. Самая минимальная цена за квартиру — 5,1 млн руб.

Самые дорогие районы для покупки квартиры в новостройке: Якиманка — 88 млн руб., Тверской — 63,3 млн руб. и Хамовники — 45,8 млн руб.

Смотреть карту цен

Выбрать квартиру в Москве

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Топ-10 новостроек Москвы: в каких ЖК семьи с детьми покупали квартиры в ипотеку в 2022 году
4K
Карта цен на квартиры в Москве в октябре 2022 года: исследование Домклик
3K
Ипотека в Москве в сентябре опередила показатели прошлого года
551
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
1M
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
803
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал