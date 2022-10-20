Число регистраций ДДУ в Москве выросло почти на 40% в третьем квартале
Падения интереса к долевому участию (ДДУ) в строительстве в столице во втором квартале 2022 года не случилось. Более того, в третьем квартале интерес к нему вырос на 39,2%, сообщили в Управлении Росреестра по Москве. По данным ведомства, рост регистраций договоров ДДУ зафиксирован как в жилом, так и нежилом секторе.
Сентябрь по числу зарегистрированных договоров в жилом и нежилом фондах «вырос» по сравнению с августом на 11,9%. В абсолютных цифрах это 10 493 и 9 371 ДДУ соответственно. Из них 7 675 договоров приходится на жилую недвижимость. В этом сегменте рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 11,8%. Кроме того, сентябрь на 42,8% побил антирекорд мая, когда число регистраций упало до 7 344 ДДУ.
С учетом числа сделок в сентябре (22 759 ДДУ) третий квартал 2022 года отыграл падение второго квартала на 39,2% (16 354 ДДУ). А если сравнить с аналогичным кварталом прошлого года, то в этом году этот сегмент рынка недвижимости практически вернулся к показателям успешного 2021 года (прошлогодний показатель выше всего на 341 договор).
В нежилом фонде тоже замечен рост. Здесь число зарегистрированных договоров долевого участия в сентябре на 12,5% выше августа: 2 818 и 2 505 ДДУ соответственно. И даже обошел результат прошлого сентября на 700 ДДУ (2 118 ДДУ). А итоги третьего квартала на 18,9% выше аналогичного периода 2020 года (6 711 ДДУ).
Всего в январе-сентябре 2022 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 95 005 договоров участия в долевом строительстве в жилом и нежилом фондах, что на 5,5% меньше аналогичного показателя прошлого года (100 536 ДДУ) и на 34,5% выше 9 месяцев 2020 года (70 646 ДДУ).
«В месячном выражении мы фиксируем незначительное снижение к прошлому году и при покупке жилья, и при оформлении коммерческой недвижимости. Подобные показатели обусловлены тем, что в настоящий момент первичный рынок находится в поиске баланса между новыми экономическими условиями, стабилизацией цен на квартиры в Москве и коррекцией ипотечных ставок», — пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Цены на квартиры в Москве
Ранее аналитический центр Домклик определил среднюю стоимость стандартной однокомнатной квартиры 35 кв. м. Так, самые бюджетные предложения о продаже квартир на первичном рынке можно встретить в Троицком, Новомосковском, Зеленоградском, Северо-восточном административных округах города. Самая минимальная цена за квартиру — 5,1 млн руб.
Самые дорогие районы для покупки квартиры в новостройке: Якиманка — 88 млн руб., Тверской — 63,3 млн руб. и Хамовники — 45,8 млн руб.