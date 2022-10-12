Топ-10 новостроек Москвы: в каких ЖК семьи с детьми покупали квартиры в ипотеку в 2022 году
Аналитический центр Домклик выяснил, какие ЖК стали самыми востребованными среди семей с детьми в Москве в 2022 году. Аналитики посчитали количество ипотечных сделок по программе «Семейная ипотека» на первичном рынке с января по октябрь 2022 года. Все новостройки находятся в столице и доступны к покупке.
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1. ЖК Новое Внуково
Лидером по количеству ипотечных сделок среди семей с детьми в этом году стал масштабный проект «Новое Внуково» от ГК Самолет. ЖК строится в 24 км от МКАД в экологичном районе с крупными транспортными магистралями.
Добраться до МКАД на автомобиле можно за 25 минут. В 5 минутах езды — ж/д станция «Санино», в 16 минутах езды — метро «Рассказовка», в 20 минутах ходьбы — станция «Кокошкино».
Цены на квартиры стартуют от 6,1 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 212 942 рубля. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года.
Жители «Нового Внуково» смогут оформить московскую прописку и получать столичные выплаты и льготы, что важно для семей с детьми. В рамках проекта предусмотрено строительство собственного бизнес-кластера и технопарка. Из окон открывается вид на берега реки Незнайки и живописные лесопарки. Кроме того, проект включает строительство 3 школ и 5 детских садов, создание игровых и спортивных площадок, фитнес-центра, лужаек для занятий йогой. Входные группы с панорамным остеклением расположены на уровне земли, благодаря чему спуститься с коляской или велосипедом можно без усилий.
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2. ЖК Новые Ватутинки
«Новые Ватутинки» — комфортный и развитый жилой район в центре Новой Москвы от ГК Стройком, расположенный в окружении живописной природы, город внутри города. Развитая транспортная сеть — 15 минут до МКАД по Калужскому шоссе, появится своя станция метро к 2025 году.
Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 198 479 рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года.
На территории ЖК уже работают и строятся детские сады, общеобразовательные школы и муниципальные поликлиники. Благоустроены дворы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, многоуровневый паркинг, места для выгула собак.
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3. ЖК Люблинский парк
ЖК Люблинский парк — также оказался в тройке лидеров востребованных ЖК среди семей. Квартал от ГК ПИК строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра. В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Брастиславская». Также поблизости расположены сразу две станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо».
Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 228 390 рублей. При 100% оплате наличными скидка до 18% и другие скидки при ипотеке. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года.
На территории ЖК появится детское пространство мечты «Остров», оборудованное водной зоной с эффектным паровым гейзером, песочницей-пляжем, батутами-кратерами и многое другое. В пешей доступности от ЖК уже есть готовая инфраструктура района: гипер- и супермаркеты, поликлиники, образовательные и воспитательные учреждения для детей, живописные парки.
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4. ЖК Город-парк Переделкино Ближнее
ЖК Город-парк Переделкино Ближнее от застройщика Абсолют Недвижимость возводится в Новой Москве, в поселении Внуковское. Территория комплекса находится в окружении двух природных лесопарков — Мещерского и Ульяновского. Расстояние до МКАД составляет 8 км. До станции метро «Рассказовка» можно дойти пешком за 7 минут.
Цены на квартиры стартуют от 7,6 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 231 041 рубль. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2025 года. Клиентам СберБанка предоставляются скидки — 1% от стоимости квартиры. При 100% оплате или ипотеке дисконт на все квартиры — 2%.
Для малышей уже работает 5 детских садов, еще 2 будут построены. Для детей постарше функционирует школа на 1 650 учеников, в планах строительство еще 2 школ, каждая из которых рассчитана на 2 100 мест.
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5. ЖК Остафьево
В пятерку лидеров по количеству ипотечных сделок также вошёл ЖК Остафьево от ГК Самолет, который также возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле. До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 10 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Цены на квартиры стартуют от 6,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 207 063 рубля. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года.
Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 50 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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6. ЖК Алхимово
ЖК Алхимовоот ГК Самолет строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут. Рядом с комплексом расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.
Цены на квартиры стартуют от 6,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 254 191 рубль. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
На территории комплекса реализована концепция двора-парка без машин: в инфраструктуру ЖК входит отдельный многоуровневый паркинг на 1 700 машиномест. Также в проекте — площадки для детей, зоны отдыха для родителей, пространства для настольных игр, йоги и воркаута, сенсорный сад, городской огород. В инфраструктуру «Алхимово» входят два детских сада и школа и другая инфраструктура, необходимая для комфортной жизни.
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7. ЖК Саларьево парк
ЖК Саларьево парк от ГК ПИК — это жилой район в Новой Москве, общая площадь застройки которого составляет 430 тысяч кв. метров. Комплекс расположен в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, вблизи от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Новой Москвы — «Саларьево».
В трёх минутах ходьбы от района находится метро «Саларьево», в пяти минутах — станция метро «Филатов Луг». Цены на квартиры стартуют от 5,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 236 780 рублей. При 100% оплате или ипотеке действуют скидки до 24%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года.
На придомовой территории «Саларьево Парк» будет построена уникальная площадка «Оригами». По задумке она будет имитировать природный ландшафт (равнины, ручьи, холмы) для игр. Огромная территория площадки разделена на зоны для детей разных возрастов. Также для маленьких жителей ЖК уже открыто несколько современных детских садов и школа.
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8. ЖК Бунинские луга
ЖК Бунинские луга — это жилой квартал от застройщика ГК ПИК, расположенный в Новой Москве, в 7 км от МКАД. Территория комплекса находится в окружении парковых зон и прудов. До станции метро «Бунинские аллеи» — 20 минут ходьбы, а до станции «Коммунарка» — 10 минут на автомобиле. В 2023 году дорога до метро станет ещё короче: на Сокольнической ветке будет открыта станция «Потапово», дорога до неё займёт всего 10 минут пешком.
Цены на квартиры стартуют от 5,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 227 286 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 18-19%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года.
Собственная инфраструктура «Бунинских лугов» включает всё, что нужно для комфортной жизни: здесь есть школы, детские сады, поликлиники и паркинги. Рядом с проектом открыта уникальная детская площадка «Пирамиды». На её территории есть террасы, навесы, кафе, высокие открытые и закрытые горки, паутина, подземные тоннели и даже настоящий ручей с плотинами.
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9. ЖК Матвеевский парк
ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В четырёх минутах ходьбы — новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. До Кутузовского проспекта на машине можно добраться за 8 минут, а до ТТК — за 12 минут. На территории «Матвеевского парка» начнут работу две новые школы, три детских сада, блок начальных классов и торговый центр, а на подземных этажах будут паркинги и кладовые.
Цены на квартиры стартуют от 6,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 285 208 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 23%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года.
На территории «Матвеевского парка» начнут работу две новые школы, три детских сада, блок начальных классов и торговый центр, а на подземных этажах будут паркинги и кладовые. В квартирах будут французские балконы с окнами от пола до потолка, угловые окна, планировки с гардеробными и отдельными постирочными.
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10. ЖК Город-парк Первый Московский
Замыкает десятку самых востребованных жилых комплексов Город-парк Первый Московский от застройщика Абсолют Недвижимость. Проект строится в одном из самых экологически чистых районов Новой Москвы. Неподалеку от него расположены парк «Филатов луг» и Ульяновский лесопарк. В пешей доступности от ЖК — одноимённая станция метро «Филатов луг». От дома за 5 минут на автомобиле можно доехать до станции «Саларьево», за 10 минут — до станции «Рассказовка».
Цены на квартиры стартуют от 6 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 195 816 рублей. При 100% оплате или ипотеке предоставляется скидка 7%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года.
Проект города-парка включает свыше 30 спортивных площадок со всесезонным оборудованием, а также детские площадки с разновозрастными игровыми зонами, пять детских садов и три современные школы прямо во дворе дома.
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Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Семьи с детьми могут купить жилье по госпрограмме «Семейная ипотека». Ставка по Семейной ипотеке в Сбере — от 5,3%. Срок кредита — от 1 года до 30 лет, первый взнос — от 15%. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал.
Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала
Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.